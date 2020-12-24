尼泊爾班機載客「降落錯機場」…相差400km！　意外達成首次直航

▲尼泊爾佛陀航空（Buddha Air）（圖／翻攝自Facebook／Buddha Air）



實習記者湯子暘／綜合報導

尼泊爾的佛陀航空（Buddha Air）18日出了大包！將機上乘客載到「錯的機場」，原定由加德滿都飛往東南部城市賈納克布爾（Janakpur）的班機，卻飛到了西北方向的第二大城博卡拉（Pokhara），兩個城市相距約400公里。

根據《CNN》報導，佛陀航空的CEO巴斯涅特（Astha Basnet）表示，這次失誤是由於混亂造成的，機場由於天候因素較晚開放，導致許多班機要在短時間內起飛，一時之間與塔台溝通混亂。

機上乘客在下機後一陣錯愕，但情緒仍相對平穩。佛陀航空也很快意識到失誤，讓機師按照制定的補救計畫，再帶乘客飛往賈納克布爾，最後機上69名乘客皆安全抵達，但比原定航程還要晚了幾個小時。

原本賈納克布爾與博卡拉之間並沒有直航，佛陀航空還特別破例被准許啟航。巴斯涅特表示，「由於天氣條件關係，機師更專注在飛行，沒有注意到飛往錯的機場。儘管這類錯誤會讓公司造成損失，但與安全問題無關。」

▲當天天候狀況並不良好，機場塔台也是一片混亂。（圖／達志影像）



佛陀航空成立於1996年，並於次年在尼泊爾開始營運，在這件事發生後，也立即讓機組人員接受進一步的培訓，並修改了原有的飛行手冊。

此外，相關的事件再英國也有發生過。英國航空（British Airways）於2019年時因為機長拿到錯誤的飛行計畫，一架原訂由倫敦倫敦城市機場（London City Airport）飛往德國杜賽爾多夫（Dusseldorf）的班機，意外降落在蘇格蘭的愛丁堡，直到有乘客看到窗外不熟悉的場景，和確認過Google Maps後才發現狀況不對勁。

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