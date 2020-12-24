「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

▲CTWANT獨家獲得消息指出，廣達妹確診前二天參加萬人台北路跑。（圖／擷取自台路跑活動YouTube）

案編：根據衛福部說法，「廣達妹」並未參加台北馬拉松路跑。（更新時間：13:00）

圖、文／CTWANT

台灣新冠肺炎0本土紀錄在第253天被打破，廣達22日證實孫公司1名女性員工確診，第一時間配合衛生單位進行全公司消毒，並通知與其密切接觸員工進行居家隔離，初步人員檢驗結果均為陰性。但《CTWANT》獨家接獲消息指出，經調查該名確診女員工活動軌跡，赫然發現她在12月20日參加了富邦舉辦的台北馬拉松，南部某印刷大廠已自主要求主管清查有無同仁參加該場路跑，提前因應。

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據了解，廣達子公司「廣明」22日發出聲明，表示染疫女員工「是子公司人員」，並以個資為由拒透露是哪家公司，只強調第1時間已配合衛生單位進行疫調及全公司消毒。

不過，經查這名女員工竟在確診前2天，12月20日參加由富邦舉辦的台北馬拉松路跑活動，當天活動約有2.8萬人參加，擔憂疫情出現破口，人心惶惶，高雄某印刷大廠已先主動發文給各單位主管，要求清查員工是否曾參加同場路跑活動，並嚴格執行量體溫戴口罩，也表示未來不排除分流上班。

本刊調查，廣達確診女員工參加的路跑活動以「勇感呼吸」為口號，原本有3.7萬人報名，最後抽籤選出2.8萬名選手參加，這也是新冠肺炎疫情爆發以來，台灣最大規模的城市馬拉松活動，如果真的因此1本土病例出現，造成破口。

▲廣達孫公司1名女員工22日確診新冠肺炎，但她曾參加20日的台北路跑活動，南部印刷大廠先行清查員工是否與同場活動。（圖／翻攝畫面）

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