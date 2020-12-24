新北17項新制元旦上路　開徵污水使用費每月100 - 150元

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市17項元旦新制將上路，其中包括開徵污水下水道使用費，民眾平均每月將多繳百餘元，以及校園供膳一律使用國產豬肉、擴大「簡易都更」適用條件。為防止車禍頻傳，北宜公路建置區間平均速率執法且延長多點分段偵測路段等，以上新制皆於明年1月1日正式起跑。

自明年1月起，新北市跟上其他縣市腳步，開始徵收污水下水道使用費，一般用戶及事業用戶1度 5元，平均每戶每月約繳100至150元水費。中低收入戶1度 1.5元、低收入戶免徵，投肥用戶按一般用戶及事業用戶費率16.7倍計收，為1公噸83.5元。

水利局補充說明，目前六都中僅新北市尚未開徵，除基於使用者付費，另也考慮到若無擬定相關自治條例，將影響中央的污水下水道補助款。費率與台北市、高雄市相同，1度徵收5元，並隨自來水水費附徵。

在民眾最關心的食安方面，明年起，公告市售之包裝、散裝食品及直接供應飲食場所，皆須落實標示豬肉及牛肉原料原產地，積極輔導業者於本市食材登錄平台揭露產品之豬肉牛肉原產地，加強稽查各級學校供應膳食業者肉品使用情形，一律採用國產豬肉及牛肉生鮮食材，並增訂相關罰則，阻絕萊豬進入校園。

在公安面向，自1月1日起，針對風險較高之大規模建案工程，即規模達地上16層以上或地下4層以上建案，透過建築勘驗機制要求取得低風險工地認證標章，以保障勞工權益。並要求產出剩餘土石方之建築工地採用電子聯單管控運送流程及裝設監視器，進行土石方出場管控。

此外，侯友宜上任後大力推動都市更新，為加速落實，明年起新北市因應市容積移轉審查及勘查作業成本之必要及使用者付費原則，訂定 「新北市都市計畫容積移轉案件審查及勘查收費標準」，並擴大適用條件及新增獎勵項目，使簡易都更獎勵更為簡單明確。

有關交通安全方面，自3月1日起，將在汐止區汐萬路3段6.2至14.3K建置區間平均速率執法設備，北宜公路19K至23.1K區間平均速率執法將延伸建置偵測路段至新北宜蘭交界處，並採多點分段偵測，減少車禍發生機率。

同時，為落實「簡政便民」政策，新北市調解行政作業管理系統上線，民眾得即時查詢聲請案件辦理進度，加上建造執照無紙化審查及使用執照副本無紙化，都能提升行政效能；另於5月起，實施額滿國小線上審查作業，減少家長至現場排隊等候，亦減輕學校行政負擔。

新北市17項元旦新制整理如下：

一、調解行政作業管理系統上線：民眾得即時查詢聲請案件從受理至結案之辦理進度，並得線上提出調解不成立證明聲 請、上傳補正文件等，並置有各區調解委員會公告訊息、各區公所聯絡資訊及提供調解各式文件表單參考範例下載使用。

二、建造執照無紙化審查：從執照掛件至核准，不再需要列印圖說，以「無紙審照」系統審查方式，取代以往紙本審查，大幅減少審查過程中紙張之浪費。

三、建築工程使用執照副本無紙化：推行使用執照副本無紙化，可減量紙張浪費及提升行政效能，快速取得使用執照，並可在有效期限內隨時隨地下載使用執照相關圖說進行後續行政作業。

四、協助民眾向稅捐稽徵處辦理娛樂業設籍登記 （變更）：公司於設立（變更）登記申請書勾選「同意轉送本申請書影本辦理娛樂稅設立、註銷事宜」項目，經發局將主動提供核准公文影本及設立（變更）登記表影本，協助代轉稅捐稽徵處辦理娛樂業設籍登記(變更)，減少民眾多次往返各機關，並藉此宣導申報娛樂稅之必要性。

五、整併徵收補償費保管款申請書表：申請領取土地徵收補償費保管款，需填寫 「領取保管款申請書、保管款逕撥入所有權人帳戶申請書或權狀遺失切結書」等3份書表，簡化整合為1份，以節省民眾申請時間 並落實節能減碳政策。

六、簡化民團籌組流程：原本團體申請籌組後，須完成發起人會議、 第1次籌備會、第2次籌備會及成立大會共4階段程序，始得將團體資料報請主管機關核准立案；新制程序簡化為發起人會議（含組成籌備會）及成立大會共2階段，便利人民成立社會團體。

七、實施額滿國小線上審查：新北市於109年度實施新生線上報到，成效良好，擴大辦理額滿學校線上審查作業，減少家長至現場排隊等候，亦減輕學校行政負擔，以達到行政減量及無紙化政策目標。

八、萊克多巴胺肉品之標示查核：公告市售之包裝、散裝食品及直接供應飲食場所，皆須落實標示豬肉及牛肉原料原產 地，積極輔導業者於本市食材登錄平台揭露產品之豬肉牛肉原產地，並加強稽查各級學校供應膳食業者肉品使用情形，一律採用國產豬肉及牛肉生鮮食材，為學童及市民之飲食權益把關。

九、校園供膳一律使用國產豬肉：為保障校內師生健康安全，新北市規範校園供膳一律使用國產豬肉，並增訂相關罰則， 阻絕萊豬進入校園，讓學生吃得安心家長放 心。

十、擴大貢寮、萬里及瑞芳保育區內九孔、龍蝦、白棘三列海膽之禁補規定：自110年1月1日起，貢寮、萬里及瑞芳水產動植物繁殖保育區內九孔禁捕體長由4公分增為5公分，龍蝦新增禁捕期為每年3月1日至7月31日，白棘三列海膽新增禁捕期為每年9月1日起至次年6月15 日。此外，保育區內禁止非釣具類漁具作業，禁止對象不限於漁船。

十一、開徵污水下水道使用費：自110年1月1日起，一般用戶及事業用戶1度5元、一般用戶設籍本市屬中低收入戶1度 1.5元、一般用戶屬設籍本市低收入戶免徵及投肥用戶按一般用戶及事業用戶費率16.7 倍計收，為1公噸83.5元。

十二、推動大規模建案工程實施低風險工地認證：自110年1月1日起，針對風險較高之大規模建案工程（規模達地上16層以上或地下4層以上），透過建築勘驗機制要求原事業單位 取得低風險工地認證標章，以保障勞工權 益。

十三、新訂都市計畫容積移轉案件審查及勘查收費標準：因應本市容積移轉審查及勘查作業成本之必 要，為符合使用者付費原則，依規費法訂定 「新北市都市計畫容積移轉案件審查及勘查 收費標準」。

十四、擴大「簡易都更」適用條件及新增獎勵項目：擴大適用條件（面積規模500平方公尺、臨路條件20公尺以上即可申請簡易都更)及新增獎勵項目 (包括規模獎勵、時程獎勵與建築配置獎勵），使獎勵更為簡單明確；另增訂建築基地範圍變動之適用情境，使申請簡易都更更具彈性，提升小建築基地合併整體開發之誘因。

十五、加強建築工程剩餘土石方清運及取締管制措施：要求產出剩餘土石方之建築工地採用電子聯 單管控運送流程及裝設CCTV（即時監視系統）進行土石方出場管控。

十六、汐止區汐萬路、北宜公路實施多點分段區間平均速率執法：汐止區汐萬路吸引許多民眾前來跑山及追焦，為防制交通事故，將在汐止區汐萬路3段6.2K 至 14.3K 建置區間平均速率執法設備。另外，北宜公路19K至23.1K 區間平均速率執法措施將延伸建置偵測路段至新北宜蘭交界處，並採多點分段偵測，全線防制交通事故。

十七、辦理民間申請示範街道環境改善補助：以新北都市計畫主要道路或景觀軸線兩側第1排之私有合法建築物列為實施範圍，屋齡達15年以上且土地使用分區為住宅區或商業區，取得全數建築物所有權人同意後即可申請，期間自發布日起至110年12月31日止，所需經費全額由住宅及都市更新基金支應，若經費用罄即不再受理申請。