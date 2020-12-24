她60歲才開始選美「5度摘后冠」！親吐魅力秘密　參賽故事超鼻酸

▲來自美國肯塔基州的凱倫（Karen Russell）60歲才開始參加選美比賽，至今已經五度摘下后冠。（圖／翻攝Instagram帳號prayerworksamen2）

記者吳美依／編譯

美國肯塔基州的老奶奶凱倫（Karen Russell）60歲才開始投入選美比賽，卻屢次脫穎而出，至今已經五度摘下后冠。她透露，散發魅力的秘訣就是拋開外在包袱，勇敢「做自己」，而投入這一切不僅是為了鼓勵其他年輕女孩，也是想要傳遞愛、正向思考與器官捐贈的重要性，紀念早逝的兒子。

凱倫每次參賽時，總是堅持自己的風格，展露出無比自信，且從來不會怯場。她接受《每日郵報》採訪時說，自己在比賽前都會自己化妝、戴假睫毛，有時甚至踩著7吋高跟鞋出場，「我從不在意自己的年紀，因為禮服讓我感覺很美好。沒有什麼事情比盛裝打扮、穿禮服上台更棒了」。

凱倫曾與40多歲的女性競爭，或被評審批評「話太多、頭髮太厚重」，最後卻仍勝出，「我只是走上舞台，做自己」。她自認內心仍然非常年輕，穿搭也很有品味，被許多年輕女孩當成榜樣，「因為我證明了年齡只是數字而已」；如今更希望成為16歲孫女夏琳（Shaylynn）的典範，證明「一切都有可能」。

凱倫去年逛五金行時，突然被一名男子搭話，獲邀參加肯塔基州退伍軍人選美比賽。她被這場可愛的活動「融化」了，思考幾天後同意出席，從此踏上選美之路。

凱倫2013年經歷一場火災，失去許多珍貴物品與所有美麗洋裝，只好重新治裝，驚訝地發現尋找「適齡」禮服很有樂趣卻也非常困難。她回憶當時穿上一件令人驚艷的紅色魚尾裙時「感覺像個公主」，「這是我2011年11月失去32歲獨子強納森後，第一次盛裝打扮」。

凱倫將強納森的器官捐贈出去後，立志把這份情傳下去，不曾因為人生挫折自怨自艾。她說，選美比賽就是激發民眾意識的完美場合，「我從未想過參加，但現在卻覺得找到使命。選美皇后不只是關乎外表而已，也關乎慈善精神與幫助社會，而這些正是我所熱衷的」。

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