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2020年中國10大新聞回顧！中美關係惡化　長江洪水釀7000萬受災戶

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲武漢1月23日因疫情封城，後於4月8日解除封城。（圖／路透社）

文／中央社

中央通訊社評選2020年中國大陸10大新聞，武漢爆發新型冠狀病毒，造成全球疫情大流行奪冠，而美中兩國繼貿易戰後，在病毒起源問題上針鋒相對，更引發科技戰、互關領事館、驅逐外交人員與記者等，兩強關係惡化等多則新聞入榜。

中央社評選2020年國內、國際、中國大陸10大新聞，取材截至11月30日止，同步刊登於最新出版的「2021 世界年鑑」。其中，中國大陸10大新聞如下：

一、2019年底，中國武漢出現冠狀病毒疾病，中國官方被指隱匿疫情，直到1月23日武漢才封城防疫，但病毒已擴散到全國，並迅速肆虐全球。據中國官方統計，至11月29日，中國累計確診逾8萬6500例，死亡4634例，但國際社會不斷質疑數據造假。

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲中國全國人大常委會6月30日以162票全數表決通過港版國安法。（圖／路透）

二、中國全國人大常委會6月30日以162票全數表決通過「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，明訂分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，和勾結外國或境外勢力危害國安罪。條例也將煽動宣傳入罪，且管轄權遍及全球，等同中共進一步摧毀維持 「50年不變」的香港「一國兩制」承諾。

三、長江流域6至9月因持續強降水引發嚴重洪災。洪災遍及28省區，造成271人死亡及失蹤、逾7000萬人次受災，直接經濟損失逾人民幣2100億元，為1998年來最嚴重水患。洪災破壞農田，恐引發大陸糧食危機，當局除宣稱確保糧食供給充足，國家主席習近平也要求整肅餐飲浪費。

長江洪水侵襲，屋子淹沒水中。（圖／CFP）

▲長江流域6至9月因持續強降水引發嚴重洪災。（圖／CFP）

四、共軍頻繁演習，共機常態飛越海峽中線。7月起，中國人民解放軍開始頻繁在南海、渤海、黃海和東海海域進行軍演；此外，共軍軍機也頻頻飛越海峽中線。有分析認為，共軍此舉除為製造武嚇氛圍，也為測試台美的軍事反應。

五、中美互相關閉雙方領事館。美國國務院7月21日突然要求中國駐休士頓總領事館限時72小時關閉，並稱此舉是為「保護美國人的智慧財產與美國人的個人資料」，事件引發各界關注。作為報復，中國7月24日也下令關閉美國駐成都總領事館，為緊張的中美關係再添陰霾。

六、美國國務院2月18宣布，將新華社等5間中國官媒列為「外交使團」，視為中國政府的一部分，相關機構須提交在美人員的個資和房產清單。至11月，美國將15家中國媒體公司列為「外交使團」；中國則將紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報等美媒的十餘名記者驅逐出境。

七、中美科技戰方興未艾。繼2019年美國商務部將中國通訊設備商華為放入出口管制黑名單「實體清單」，禁止美企和華為經商後；美國5月15日再宣告任何使用美國技術、設備的公司都受禁令規範。此舉重擊無力生產高階晶片的華為，引以為傲的手機業務遭重創。

▲▼ 內蒙古,漢語教學政策觸發抗議。（圖／路透）

▲內蒙古漢語教學政策觸發抗議。（圖／路透）。（圖／路透）

八、內蒙古政府8月推行以漢語教授語文課，這項政策之後將延伸到政治、歷史課程。事件引起當地蒙古族人擔憂母語會趨於弱勢，不少民眾上街抗議，家長抵制送孩子上學。當局強硬回應，以「尋釁滋事」罪拘捕示威民眾，並究責不帶頭遵循政策的黨政幹部。

九、阿里巴巴旗下螞蟻科技集團原訂11月5日在上海及香港同步上市，計劃集資約344億美元，為全球史上最大IPO（首次公開發行）。但螞蟻集團實際控制人馬雲等人2日遭中國金管單位約談，上海交易所3日突然宣布，暫緩螞蟻集團上市；螞蟻集團隨後也宣布暫緩滬港上市，震驚全球。市場解讀，馬雲批評中國銀行還是當鋪思維的言論，是上市案受阻的原因之一。

十、中國和印度長年存在邊界爭議，6月兩國軍隊在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發嚴重衝突，雙方持棍棒、石頭互毆，據信共有數十人死傷。之後也傳出印軍對巡邏的共軍「鳴槍威脅」，是兩國簽訂停火協議45年以來的首次。

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