　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

砸3000萬邀各界大佬辦「賞櫻會晚宴」　安倍獲不起訴

▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三捲入賞櫻會風波 。（圖／路透）

文／中央社東京24日綜合外電報導

日本前首相安倍晉三捲入「賞櫻會」前夕「晚餐會」爭議，日本檢方依涉違政治資金規正法簡易起訴安倍秘書配川博之；安倍晉三本人則獲不起訴，將於明天赴國會說明。

日本首相每年都會主辦「賞櫻會」，招待政界、財政界及文化界等人士。安倍擔任首相任內，涉嫌多年出錢請支持者出席賞櫻會前一晚的晚餐會（前夜祭），資金收支報告書卻無記載，遭人檢舉涉違政治資金規正法及公職選舉法，檢方展開調查。

日本放送協會（NHK）報導，東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）表示，今年61歲的配川博之是安倍公設第一秘書，並擔任晚餐會主辦單位「安倍晉三後援會」代表。

配川從2016年到2019年的4年間，在「安倍晉三後援會」的收支報告書中，都沒有記載晚餐會相關收支共3000萬日圓（約新台幣825.3萬元），涉嫌違反政治資金規正法，予以簡易起訴。

安倍本人方面，特搜部表示，曾在21日訊問安倍，但沒有具體證據顯示安倍與漏記晚餐會收支有關，因此不起訴。

晚餐會從2015到2019年的5年間，總費用約2300萬日圓，其中安倍方面至少負擔逾800萬日圓（約新台幣221萬元）餐費，且飯店有開立收據。

不過安倍過去在國會答詢時，多次否認他的辦公室有補貼晚餐會費用，並稱沒收到飯店收據。

讀賣新聞報導，安倍今天上午向國會參議院與眾議院兩院議長提出申請，希望說明過去的答詢情形。執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨舉行會談，決定明天聽取安倍說明。

►量身訂做洗髮精，洗完可以「3天不洗頭」！

ET快訊
快訊／疫情又有變數？　陳時中下午2時召開記者會
高雄確診女曾揪9人吃火鍋　衛生局回應「足跡史」
快訊／台中七期豪宅水溝「驚見男屍」！一掀蓋見蛆嚇傻
快訊／今年首波寒流達標！跨年夜急凍6°C　將發低溫特報
丟臉！紐西蘭機師終結台灣0本土　自家網友怒：撤護照罰5萬美元
快訊／長榮航空下令嚴管機組員　14天內有執勤「禁跨年、跑趴」
女手機續約收到AirPods！　內行點破「黑暗真相」：太天真
每人年薪最新統計出爐　青年最薪酸僅34.9萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衣索比亞爆「屠殺」逾百亡！農田躺滿屍體　他妻兒全部失蹤慘死

23歲媽把小孩鎖家中泡夜店　鄰居聽淒厲求救聲目睹3孩被燒死

女嬰染疫…病逝時未滿1歲！　創蘇格蘭「最年輕」確診死亡紀錄

砸3000萬邀各界大佬辦「賞櫻會晚宴」　安倍獲不起訴

倒數7天脫歐！英國、歐盟「挑燈夜戰」達成新協議　擬24日宣布　

沒戴口罩被拒絕進夜店　3男怒拿「AK-47步槍」瘋狂掃射15發

500名新冠死者家屬求償34億！　控告義大利政府防疫「失誤連連」

英預言家曝「2021台日韓組同盟」力抗中國！　金正恩被人民推翻

梅蘭妮亞有戀父情結？老爸跟川普87分像　網友曝：像到讓人煩躁

全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例...又傳軍營群聚感染

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

衣索比亞爆「屠殺」逾百亡！農田躺滿屍體　他妻兒全部失蹤慘死

23歲媽把小孩鎖家中泡夜店　鄰居聽淒厲求救聲目睹3孩被燒死

女嬰染疫…病逝時未滿1歲！　創蘇格蘭「最年輕」確診死亡紀錄

砸3000萬邀各界大佬辦「賞櫻會晚宴」　安倍獲不起訴

倒數7天脫歐！英國、歐盟「挑燈夜戰」達成新協議　擬24日宣布　

沒戴口罩被拒絕進夜店　3男怒拿「AK-47步槍」瘋狂掃射15發

500名新冠死者家屬求償34億！　控告義大利政府防疫「失誤連連」

英預言家曝「2021台日韓組同盟」力抗中國！　金正恩被人民推翻

梅蘭妮亞有戀父情結？老爸跟川普87分像　網友曝：像到讓人煩躁

全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例...又傳軍營群聚感染

怒批退場條例「後門大開」　教團憂政府百億補助款變私校家產

「幫她解脫」高材生縝密計劃殺死母親！　塞活性炭吸臭瞞過所有人

吵著要搭火車！阿金「討到10塊」笑開懷　媽嘆：不給坐會鬧脾氣

屏東枋山大橋「機車碰撞紅牌重機」！女騎士噴飛倒地　命危搶救中

雷皓明／數位性暴力　盜錄或外流他人私密影片將遭刑罰

快訊／疫情又有變數？陳時中下午2時召開記者會

劉樂妍台胞證失效「領不出工資」崩潰！求助國台辦：逼死一條好漢

政院將設「資訊看板」　公布每日進口肉品數量

何志偉曝篩檢過程：10多公分捅進去！轉2圈　還流鼻血

加1元多住1晚！台南老爺行旅超殺優惠　壽星搭高鐵「直接半價」

國際熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

4光年外「地球」傳來無線電信號！

0本土破工　紐網友喊：丟臉！該撤護照罰5萬美元

川普否決「挺台抗中」國防授權法案　國會下周重新表決

大眼妹約到壯壯男　慘成裸屍被塞箱

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

剛過50歲　英貴族超模Stella Tennant驚驟逝

實測5類口罩「這款最母湯」

新加坡出現「英國變種病毒」確診

英國發現南非新變種病毒　更具傳染力

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

Telegram明年將推付費服務

2喪偶企鵝陪彼此看夜景！暖心照獲攝影獎

更多熱門

相關新聞

預言曝「2021台日韓組同盟」抗中

預言曝「2021台日韓組同盟」抗中

對全球各國來說，2020年無疑是非常艱辛的一年，而英國預言家克雷格最新預測指出，台海關係會更加緊繃，不過台灣會在2021年開始和日本、南韓組成聯盟，並在軍事和經濟上都會有合作；他也強調，台日韓明年的經濟狀況都會成長，會達成很多協議。

全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例

全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例

作客友人家驚見「衝擊創意料理」

作客友人家驚見「衝擊創意料理」

幼稚園虐童！暴力師掌摑4歲童「打到口罩都掉了」

幼稚園虐童！暴力師掌摑4歲童「打到口罩都掉了」

朝釣魚台飛行！中俄戰機軍演掠「防空識別區」

朝釣魚台飛行！中俄戰機軍演掠「防空識別區」

關鍵字：

日韓要聞安倍晉三賞櫻會

讀者迴響

熱門新聞

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

肇事方是真理褲正妹！他秒暈：好說

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面