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墨西哥美豔黑幫超兇！　深V大眼熱褲妹「握大支槍」露刺青洩底

▲▼墨西哥黑幫女魔頭當道。（圖／翻攝自facebook）

▲墨西哥黑幫猖獗，其中幾位美豔女魔頭正當道。（圖／翻攝自facebook）

記者張寧倢 ／編譯

墨西哥販毒集團與幫派猖獗，甚至不乏女性加入，這些女魔頭身材火辣甚至成為「幫派門面」。最近網路上就流傳一張美豔的殺手照，據說是一名在傳統幫派中新崛起的女殺手，綽號「魔女」（The Demon）。

根據英國《太陽報》報導，這位「魔女」雖然頭戴面罩，但露出一雙水汪汪的大眼與高挺的鼻子卻相當美豔，令人注意的，還有她拍照時一身穿著，黑色T恤上頭印有899的墨西哥地圖與國旗，手持AK-47步槍，下身卻穿著一件小熱褲，暴力與嬌豔的衝突感，引人遐想。

報導指出，據「魔女」的手上露出的刺青推斷，她來自傳統黑道集團「墨西哥灣卡特爾」（Gulf Cartel），雖然近年來地盤逐漸縮小、影響力下降，但這張照片流出後又讓集團重新得到各界矚目。另一個黑道幫派「洛斯瓦格拉斯」（Los Viagras）的女魔頭「La Cholita」更是直接秀出「胸器」鎮住敵人。

▲▼墨西哥黑幫女魔頭當道。（圖／翻攝自facebook）

▲墨西哥巨乳女殺手「La Cholita」經常傳低胸爆乳自拍照給對手集團。（圖／翻攝自facebook）

據了解，巨乳女殺手「La Cholita」時常發送大尺度的「胸照」來嘲弄競爭對手，但事實上她卻是一名殘忍潑辣的殺手，還曾因為毒品交易之爭在影片中挑釁對方幫派是「一群懦夫」。另一位綽號「亡靈女」（La Catrina）的販毒集團女頭目愛思奎薇爾（Maria Guadalupe Lopez Esquivel）平時也喜歡炫耀自己的身材曲線，卻於1月的警匪槍戰中意外身亡。

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