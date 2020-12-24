倒數7天脫歐！英國、歐盟「挑燈夜戰」達成新協議　擬24日宣布　

▲英國到格林威治時間12月31日23時將脫離歐盟的單一市場及關稅同盟。（圖／路透）



文／中央社

英國脫離歐盟後，雙方尋求簽署貿易協議，因漁權等問題一度陷僵局。但一名歐盟官員說，雙方預計今天（24日）上午宣布達成新協議，目前談判仍在研究細節，尚未確認最終協議。

英國於今年一月正式脫離歐盟，過渡期再過一週就要截止，到格林威治時間12月31日23時（台灣時間2021 年元旦上午7時），英國將脫離歐盟的單一市場及關稅同盟。

路透社報導，雙方今天處於達成一項範圍限縮的貿易協議關口上，可望替英國脫歐引發的最後這段混亂時期畫下句點。

不過，即使在最後關頭達成協議可避免脫歐帶來最嚴重的後果，英國與歐盟這個最大貿易夥伴的關係仍漸行漸遠，比2016年英國脫歐公投時絕大多數人預料的還要嚴重。

倫敦及布魯塞爾的消息人士說，英國首相強生（Boris Johnson）深夜與內閣高階部長召開視訊會議，以及在布魯塞爾的雙方談判代表也仔細檢視大量貿易方面的法律文本，協議近在咫尺。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）的發言人馬莫爾（Eric Mamer）今天凌晨一時許推文表示，為達成協議，將挑燈夜戰，建議所有脫歐觀察家先睡一下，新的一天很早就會展開。

目前官方尚未證實會達成協議，但預期今早會在倫敦召開記者會。

若雙方達成一項零關稅、不限額的貿易協議，將可保障近一兆美元的年度貿易額，並有利於北愛爾蘭的和平，而維繫北愛爾蘭的和平也是美國總統當選人拜登的優先要務之一。

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