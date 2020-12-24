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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台第4家前進台中　王品「享鴨」插旗公益路一級戰區　

▲王品集團旗下烤鴨與中華料理品牌「享鴨」插旗台中。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下烤鴨與中華料理品牌「享鴨」，相繼插旗台北東區、新北板橋及桃園藝文特區之後，12月開出第4家店，與「聚 北海道鍋物」以複合店型進駐公益路二段商圈，前進「台中美食一級戰區」。同時即日起至2021/2/7止，品牌全門店推出「片鴨遊戲」優惠，將有機會奪得半鴨五折、250元贈菜、百元折價券等好禮。

享鴨選用花東縱谷放養、自由覓食的櫻桃鴨，飼養75天的小鮮鴨，每隻重約2.6公斤，體型與脂肪比例最佳且肉質細緻；處理好的鴨隻先用8種中華香料為基底醃製，接著再透過吊掛風乾24小時，讓鴨子的表皮緊實，這個烤鴨風乾室是取經自王品集團曾獲米其林一星的鵝夫人，後續淋上麥芽糖為基底的糖水，讓鴨皮呈現琥珀色澤且口感酥鬆。

▲片鴨基本口味─裹上獨家甜麵醬，配上蔥段、大黃瓜條的「半月滑肉」（捲荷葉餅）。（圖／記者黃士原攝）

享鴨有半隻跟全隻烤鴨選項，提供3種片皮吃法，像是沾白糖、沾油封蒜泥，以及裹上獨家甜麵醬，配上蔥段、大黃瓜條的「半月滑肉」（捲荷葉餅），另外可以加購6種鴨架吃法，每種150元，口味上有功夫鴨絲粥、慢火白菜鴨架湯、酸菜山椒鴨架湯、三杯鴨架、蒜酥鴨架及乾鍋鴨架。

▲添好運插旗台中麗寶Outlet。（圖／添好運提供）

插旗台中的還有和億生活集團旗下添好運，12月19日進駐台中麗寶Outlet，為了能讓遊客快速便捷取餐帶著走，推出6款單人套餐及4款雙人套餐自由選，單人套餐指定飲品3選1，再搭配港點套餐組共6款，售價128元起；雙人套餐自由選，飲品2杯+脆皮冰火菠蘿油搭配港點組合，共4款可選擇，售價298元起。

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