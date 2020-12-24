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「黑水部隊」殺17平民獲川普特赦！　受害家屬：我們的血比水廉價

▲▼「黑水部隊巴格達槍擊事件」的受害者在醫院接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

▲「黑水部隊巴格達槍擊事件」的受害者在醫院接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

聯合國人權事務辦公室發言人赫爾塔多（Marta Hurtado）公開譴責川普，不應該特赦4名在「巴格達槍擊案」中屠殺平民的傭兵，「有罪不罰，可能會鼓勵其他人在將來犯下同等罪刑。」根據《BBC》報導，川普在聖誕節前大動作特赦20人，其中包括涉及「通俄門」的競選官員，還有這4名前陸戰隊的犯人。

「黑水部隊巴格達槍擊案」發生在2007年9月16日，當時私人保安公司「黑水」（Blackwater）正護送美國國務院車隊，卻意外在尼蘇爾廣場（Nisour Square）開火，造成17名無辜平民死亡和24人受傷。

黑水公司事後澄清，當下是因為錯認遭受攻擊，才爆發這起悲劇性的衝突。但根據伊拉克當局的調查，當時4名隊員「連一塊石頭也沒被丟到」，且空中還有直升機開火襲擊。

▲▼2007年「黑水部隊巴格達槍擊事件」中被機槍打毀的車輛，無數平名在這起行動中喪生。（圖／達志影像／美聯社）

▲2007年「黑水部隊巴格達槍擊事件」中被機槍打毀的車輛，無數平名在這起行動中喪生。（圖／達志影像／美聯社）

美國聯邦法院裁定，其中1名部隊成員將面臨無期徒刑，其餘3個人則分別為15、14和12年有期徒刑。但白宮已發表特赦聲明指出，4名隊員有為國家服務的歷史，赦免已得到民眾的廣泛支持。

擁有美伊雙重國籍的公民基納尼（Mohammed Kinani）表示，他的兒子阿里在尼索爾廣場被殺，卻等不到正義，「他（川普）違背了法律，摧毀了法院；摧毀了法官，在此之前，我曾以為沒有人能凌駕於法律之上。」

法院審判的備忘錄中提到，受害者當中沒有一個是叛亂分子，也沒有對國務院的車隊構成威脅，也同樣紀載著基納尼作為受害者家屬的陳述，「那天徹底改變了我的生活，那天，徹底摧毀了我。」

▲▼「巴格達槍擊事件」的嫌犯斯勞（Paul Slough）原本要面臨無期徒刑，卻在川普的特赦下出獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲「巴格達槍擊事件」的主嫌斯勞（Paul Slough）原本得面臨無期徒刑，卻在川普的特赦下將恢復自由。（圖／達志影像／美聯社）

目前幾乎所有受害者家庭都接受黑水公司的賠償，傷者可得5萬美元（約新台幣140萬），而死者家屬則可獲得10萬美元（約新台幣280萬），只有其中一個受害者家屬魯拜（Haitham al-Rubaie）拒絕了這份賠償。

魯拜在事故中痛失了醫生妻子和20歲的兒子，「美國人從未平等地對待過我們伊拉克人，至少在他們的眼中，我們的血液比水還要廉價；而對正義與責任的訴求僅僅是騷擾。」

►卸任前夕川普再特赦26人！　親家公、老友知己、通俄門要角都受惠

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