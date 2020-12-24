沒戴口罩被拒絕進夜店　3男怒拿「AK-47步槍」瘋狂掃射15發

Juan Jose Acosta-Soto, Edgar Nava-Ayala and Daniel Ocampo Nava, 3 violent #whitehispanic thugs, charged with shooting up a strip club.



Expect more of this crime as #bidenharris look to legalize more of these #dreamers #daca #illegaliens #buildthewallhttps://t.co/WaJmsetf9y — #NoAntiBlackRacism (@NoAntiBlkRacism) December 22, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國加州3名男子因為沒戴口罩被夜店禁止進入，他們一氣之下竟然拿AK-47步槍在店內瘋狂掃射，連開15槍造成4人受傷，3男日前依殺人未遂罪名等相關重罪被逮捕。

橘郡(Orange County)警方21日表示，34歲男子阿亞拉(Edgar Nava-Ayala)、22歲男子奧坎波(Daniel Juvenal Ocampo)和20歲男子索托(Juan Jose Acosta-Soto)，今年10月31日凌晨前往安那翰市(Anaheim)一間脫衣舞俱樂部想要慶祝萬聖節，因為沒戴口罩被拒絕進入，就懷恨持槍朝店內掃射。

店內當時約有30多名客人，阿亞拉持槍一共開了15槍，導致店內員工與客人受傷。警方表示，4名傷者其中1人需要動緊急手術、1人則是肩膀中彈幸好傷勢不嚴重。3人17日被捕後，均面臨攻擊與謀殺未遂等相關罪名，其中以阿亞拉罪刑最重，若是罪成將面臨最高82年的終身監禁。

▼3男持槍朝夜店瘋狂掃射。（圖／示意圖／達志影像）





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