　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2021年將有巨大悲劇！龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普丁將遭暗殺

▲2021年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲從本質上來說，百年一遇的事件很難預測，但人們總愛窺測未知的未來。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

2020是個不平靜的一年，有許多衝擊的事件發生，使得一些預言受到關注。在即將迎來2021年之際，除了印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）預言受到矚目外，預言成功率高達85%的盲眼靈媒「歐洲龍婆」萬加（Baba Vanga）死後留下的「神預言」，近日再度被掀出。

▲▼龍婆。（圖／Facebook／Baba Vanga）

▲龍婆曾多次精準預言世界大事。（圖／Facebook／Baba Vanga）

綜合外媒報導，12歲即失去視力的巴巴·萬加（ Baba Vanga ），聲稱自己從上帝那裡得到一個「罕見禮物」：預見未來能力，而她的確也精準預言911恐攻及英國脫歐。對於2021年，「龍婆」萬加指出，「世界將遭受許多災難和巨大的悲劇」，她預測美國將不再是世界上最強大的國家，反換中、俄、印三國爭奪該寶座；美國總統川普將因神祕疾病導致失聰及腦部受損，被有些人解讀該病很可能是川普10月時罹患的新冠肺炎；而俄羅斯總統普丁則會面臨暗殺襲擊。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲龍婆指出，川普將在2021年失聰並遭受腦部創傷。（圖／達志影像／美聯社）

她也指出，2021年時「強大的龍將主宰世界」，而「3大巨頭將聯手，有些人會有紅色鈔票」，被視為主導全球經濟的新力量出現，她並表示，看到100，5和很多0。有些人解讀，「龍」意指中國，「3巨頭」指中國、俄羅斯與印度，「紅錢」則代表中國人民幣或俄國盧布。至於她口中的鈔票，可能是同為紅色的100元人民幣和5000盧布。

巴巴萬加更預測，明年歐洲經濟慘遭衰退外，還會遭伊斯蘭極端份子發動化武恐攻「終結」，而全世界則將面臨諸多災難，困難時刻到來，人類會因信仰而分裂，地球軌道也將略有改變，以致氣候及溫度發生重大變化，導致地球與周遭行星發生地震及火山噴發。此外，海洋將被摧毀，洪災將來臨，2021年充滿嚴重自然災害。

錢、人民幣、元。（圖／達志／示意圖）

▲龍婆曾稱，2021時世界會充滿「紅錢」，被解讀為是人民幣。（圖／達志／示意圖）

除了地球大事外，她也預測，在未來200年內，人類會和外星人接觸，而世界末日則將在5079年降臨。

不過巴巴萬加也有預言好消息，2021年時「癌症被鐵鍊拴住的一天將降臨」，人類發現癌症治療法，眾多病患受惠，人類也將逐漸停產汽油，未來火車將改由太陽能為動能行駛。

值得注意的是，龍婆的預言雖然有多個成真，但有些預言尚未成真，其中包括她曾預言俄羅斯總統將會遭到殺害，美國總統將會因病倒下、2010 ～2014年會爆發核戰等都沒有發生。此外，龍婆預言僅以口頭公開，並未有真實的文字可以考究。

ET快訊
快訊／「廣達妹」接觸者匡列176人　採檢結果全出爐
LIVE／「廣達妹」跑台北馬莊人祥否認　指揮中心最新說明
快訊／「廣達妹」被爆跑台北馬　莊人祥回應了
KID突PO合照「我跟李佳穎決定公開」　粉嗨翻：認愛嗎
快訊／台南男子突然自焚　全身起火燃燒亡
「廣達妹」確診前2天參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查
「買好市多新品」結帳前反悔求幫歸位　店員：必須報廢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」　報告出爐

神父「廚房激戰」小14歲修女被抓包！冷血滅口屍拋水井：我無辜的

台灣「掌握病毒突變」奪全球第3名！　僅次紐澳…美國遠遠落後

「黑水部隊」殺17平民獲川普特赦！　受害家屬：我們的血比水廉價

日整形醫深夜闖女同事閨房　趁熟睡「摸臉輕撫」喊：好刺激

2021年將有巨大悲劇！龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普丁將遭暗殺

反應慢半拍！南韓預購疫苗「明年7月才施打」...傳文在寅怒叱幕僚

人就躺在旁邊！他透過「瞳孔反射」　心碎抓包女友用Tinder約砲

川普陣營踢鐵板！「投票系統公司」高層提告　怒控誹謗

衣索比亞爆「屠殺」逾百亡！農田躺滿屍體　他妻兒全部失蹤慘死

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」　報告出爐

神父「廚房激戰」小14歲修女被抓包！冷血滅口屍拋水井：我無辜的

台灣「掌握病毒突變」奪全球第3名！　僅次紐澳…美國遠遠落後

「黑水部隊」殺17平民獲川普特赦！　受害家屬：我們的血比水廉價

日整形醫深夜闖女同事閨房　趁熟睡「摸臉輕撫」喊：好刺激

2021年將有巨大悲劇！龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普丁將遭暗殺

反應慢半拍！南韓預購疫苗「明年7月才施打」...傳文在寅怒叱幕僚

人就躺在旁邊！他透過「瞳孔反射」　心碎抓包女友用Tinder約砲

川普陣營踢鐵板！「投票系統公司」高層提告　怒控誹謗

衣索比亞爆「屠殺」逾百亡！農田躺滿屍體　他妻兒全部失蹤慘死

「沒有就是沒有」陳時中嚴正否認廣達集團女員工跑台北馬拉松

絕殺補籃！希爾德隨手一撥葬送金塊勝利　連主帥都看傻

前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」　報告出爐

KID緊抱李佳穎公開…「經紀人笑了吐真相」！　曝拍下閃照時間點

神父「廚房激戰」小14歲修女被抓包！冷血滅口屍拋水井：我無辜的

駐英國代表處1職員確診　外交部：辦公室立即全面消毒

《返校》影集致敬電玩！「學妹」劉芸香就是玩家視角

體重破百被笑「0.1噸人」　台中肥宅戒消夜＋快走3個月狂瘦20kg

案771接觸者檢驗結果全出爐！匡列176人皆陰性

屏東枋山大橋「機車撞紅牌重機」！　女騎士噴飛倒地慘死　

遭小黃夾殺！騎士5秒「極限求生」　擠上分隔島...神技網跪：太厲害

國際熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

0本土破工　紐網友喊：丟臉！該撤護照罰5萬美元

4光年外「地球」傳來無線電信號！

川普否決「挺台抗中」國防授權法案　國會下周重新表決

大眼妹約到壯壯男　慘成裸屍被塞箱

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

剛過50歲　英貴族超模Stella Tennant驚驟逝

實測5類口罩「這款最母湯」

新加坡出現「英國變種病毒」確診

英國發現南非新變種病毒　更具傳染力

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普可遭暗殺

2喪偶企鵝陪彼此看夜景！暖心照獲攝影獎

更多熱門

相關新聞

預言曝「2021台日韓組同盟」抗中

預言曝「2021台日韓組同盟」抗中

對全球各國來說，2020年無疑是非常艱辛的一年，而英國預言家克雷格最新預測指出，台海關係會更加緊繃，不過台灣會在2021年開始和日本、南韓組成聯盟，並在軍事和經濟上都會有合作；他也強調，台日韓明年的經濟狀況都會成長，會達成很多協議。

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

印度「神童」真的料中疫情?他預言世界大戰就失準

印度「神童」真的料中疫情?他預言世界大戰就失準

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

糗了！18項2020年預言竟只中20%

糗了！18項2020年預言竟只中20%

關鍵字：

巴巴萬加龍婆預言 Baba Vanga

讀者迴響

熱門新聞

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面