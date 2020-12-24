2021年將有巨大悲劇！龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普丁將遭暗殺

▲從本質上來說，百年一遇的事件很難預測，但人們總愛窺測未知的未來。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

2020是個不平靜的一年，有許多衝擊的事件發生，使得一些預言受到關注。在即將迎來2021年之際，除了印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）預言受到矚目外，預言成功率高達85%的盲眼靈媒「歐洲龍婆」萬加（Baba Vanga）死後留下的「神預言」，近日再度被掀出。

▲龍婆曾多次精準預言世界大事。（圖／Facebook／Baba Vanga）



綜合外媒報導，12歲即失去視力的巴巴·萬加（ Baba Vanga ），聲稱自己從上帝那裡得到一個「罕見禮物」：預見未來能力，而她的確也精準預言911恐攻及英國脫歐。對於2021年，「龍婆」萬加指出，「世界將遭受許多災難和巨大的悲劇」，她預測美國將不再是世界上最強大的國家，反換中、俄、印三國爭奪該寶座；美國總統川普將因神祕疾病導致失聰及腦部受損，被有些人解讀該病很可能是川普10月時罹患的新冠肺炎；而俄羅斯總統普丁則會面臨暗殺襲擊。

▲龍婆指出，川普將在2021年失聰並遭受腦部創傷。（圖／達志影像／美聯社）



她也指出，2021年時「強大的龍將主宰世界」，而「3大巨頭將聯手，有些人會有紅色鈔票」，被視為主導全球經濟的新力量出現，她並表示，看到100，5和很多0。有些人解讀，「龍」意指中國，「3巨頭」指中國、俄羅斯與印度，「紅錢」則代表中國人民幣或俄國盧布。至於她口中的鈔票，可能是同為紅色的100元人民幣和5000盧布。

巴巴萬加更預測，明年歐洲經濟慘遭衰退外，還會遭伊斯蘭極端份子發動化武恐攻「終結」，而全世界則將面臨諸多災難，困難時刻到來，人類會因信仰而分裂，地球軌道也將略有改變，以致氣候及溫度發生重大變化，導致地球與周遭行星發生地震及火山噴發。此外，海洋將被摧毀，洪災將來臨，2021年充滿嚴重自然災害。

▲龍婆曾稱，2021時世界會充滿「紅錢」，被解讀為是人民幣。（圖／達志／示意圖）



除了地球大事外，她也預測，在未來200年內，人類會和外星人接觸，而世界末日則將在5079年降臨。

不過巴巴萬加也有預言好消息，2021年時「癌症被鐵鍊拴住的一天將降臨」，人類發現癌症治療法，眾多病患受惠，人類也將逐漸停產汽油，未來火車將改由太陽能為動能行駛。

值得注意的是，龍婆的預言雖然有多個成真，但有些預言尚未成真，其中包括她曾預言俄羅斯總統將會遭到殺害，美國總統將會因病倒下、2010 ～2014年會爆發核戰等都沒有發生。此外，龍婆預言僅以口頭公開，並未有真實的文字可以考究。