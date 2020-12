美使館遇10年最大攻擊！　川普威脅「究責伊朗」秀火箭炮怒嗆

▲美國總統川普在推特上放話威脅伊朗停止攻擊。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合外電報導

美國駐巴格達大使館20日晚間遭多枚火箭炮攻擊,導致建築物輕微毀損,遇襲規模被媒體形容為「10年以來最大」。總統川普23日在推特上發文透露,那些武器來自伊朗。他憤怒地威脅德黑蘭當局,若再採取類似行動並導致美國人民死亡,「我就會對伊朗究責。好好想一想吧」。

川普在推特上談及駐巴格達使館遇襲事件,「猜猜它們(火箭炮)來自哪裡?伊朗。我們現在聽到,伊拉克頻繁發生更多針對美國人的攻擊。我要給伊朗一些友善的健康建議:如果一個美國人被殺害,我就會對伊朗究責。好好想一想吧。」

...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over.