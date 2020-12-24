神父「廚房激戰」小14歲修女被抓包！冷血滅口屍拋水井：我無辜的

▲印度一名神父與修女發生性關係被發現，竟殘忍殺人滅口。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

印度喀拉拉邦（Kerala）果塔延縣（Kottayam）一樁懸案宣告落幕。神父托馬斯（Fr Thomas Kottoor）與修女塞菲（Sister Sephy）28年前在修道院廚房發生性關係，被另一名年輕修女撞見後，竟聯手殺人滅口，棄屍水井。他們22日被宣判謀殺罪、湮滅證據罪名成立，隔日判處無期徒刑，將在牢中度過餘生。

BBC報導，55歲的修女塞菲沒有公開發表言論。但是，比她年長14歲的69歲神父托馬斯卻堅稱自己是無辜的，「我沒有做錯事情。上帝與我同在」。

根據法庭文件，21歲的阿卜哈雅修女（Sister Abhaya）於1992年3月27日凌晨醒來，想要去冰箱拿水喝，卻在廚房目擊一切，不久後離奇陳屍庇護十世修道院（St Pius X Convent）的水井中。

Sister Abhaya murder case convicts Fr Thomas Kotoor and Sr Sephy have been awarded life sentence. 由 The New Indian Express 發佈於 2020年12月22日 星期二

警方起初研判死者輕生喪命，但家屬與社會運動人士持續提出疑點，促使印度中央調查局（CBI）於1993年重啟調查，這才發現修女應是遭到謀殺，卻未能找到任何嫌犯。

印度高等法院2008年下令再次重啟調查，CBI才逮捕神父托馬斯與修女塞菲。另一名神父荷西（Fr Jose Poothrikkayil）當年一度也被拘留、起訴謀殺罪，之後因缺乏證據無罪獲釋。

2名嫌犯交保後，展開數年的漫長審判，全案如今終於落幕。人權運動者喬蒙（Jomon Puthenpurackal）說，「阿卜哈雅修女案終於獲得正義的伸張。她可以安息了」。

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