天有異相！富士山頂光禿禿「未見積雪」...日本民憂：火山恐爆發

▲今年冬季日本富士山頂仍未積雪。（圖／翻攝自Twitter@ihakita）

記者羅翊宬／編譯

富士山海拔高度3776公尺，為象徵日本的聖山，在冬季時不難見到其火山錐頂部積著厚厚一層的白雪，在過去歷史上號稱終年積雪不化，為其代表標誌。不過，根據近日當地民眾與氣象廳觀測，卻發現富士山頂呈現一片光禿，即便上周東北地因暴雪出現災情，且富士山頂今年出現零下20度的低溫，山頂卻仍未積雪，引起專家擔憂。

根據日媒《Weathernews》昨（23）日報導，當地民眾近日紛紛拍下富士山的近況，發現富士山的山頂歷經寒冷氣候卻未見積雪，專家分析，山頂上的積雪可能是被強風吹起，或是因周邊地區降雨量減少，在陽光的強烈照射下，使冠雪蒸發。

當地氣象廳統計指出，富士山周邊氣降雨量比往年減少90%，而上個月日均最高氣溫來到攝氏零下3.7度，雖然氣溫可維持積雪不被融化，但因降雨量減少，才使得山頂未能積冠雪。

▲往年入冬後富士山頂總是積上一層厚厚的冠雪。（圖／CFP）

不過此現象卻造成日本民眾心理極度不安，認為富士山之所以今年冬季尚未積雪，是因為距離富士山上次爆發已是300多年前，擔心山頂尚未積雪的「異相」，可能是火山爆發的前兆。

據悉，距離上次富士山爆發的時間為西元1707年12月，當時噴出大量的火山灰，為期兩周，造成洪災、房舍毀損等莫大損害。

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