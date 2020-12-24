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反應慢半拍！南韓預購疫苗「明年7月才施打」...傳文在寅怒叱幕僚

▲▼國務總理丁世均在24日會議表示，已完成與楊森、輝瑞簽約。（資料照／達志影像）

▲國務總理丁世均在24日會議表示，已完成與楊森、輝瑞簽約。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓在冬季迎來新冠肺炎（COVID-19）第3波疫情，在英國、美國陸續開放民眾施打新冠疫苗後，政府與民眾將希望寄託在疫苗上。國務總理丁世均（정세균）於今（24）早例行會議表示，政府已於昨（23）日與楊森製藥、輝瑞完成簽約預購疫苗，預計楊森製疫苗可於明年第2季施打、輝瑞則於明年第3季施打。不過，在野黨仍猛烈抨擊政府反應過慢卻自信滿滿，以至於施打時間大大落後歐美各國。

根據《韓聯社》，丁世均在會議中說明，政府與楊森製藥23日完成簽約，預購可供600萬人接種份量之疫苗，比先前多出200萬人份，預計明年第2季運抵南韓；而至於輝瑞則也同樣於該日完成簽約，購入供1000萬人接種之疫苗，預計明年第4季，約7月前後運抵南韓，加上準備作業時間，可能會延後施打。

丁世均表示，「英國與美國等國已開放施打新冠疫苗，大部分是非常迫切需要疫苗的國家。政府將會密切關注優先接種疫苗的安全性與防疫效能，讓民眾能儘早安心接種疫苗。」

►簽約了！南韓政府發佈新冠疫苗預購計畫　供4400萬名民眾明年施打

▲▼南韓共同民主黨魁李洛淵造訪SK生技，該藥廠代理生產阿斯利康新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲南韓共同民主黨魁李洛淵造訪SK生技，該藥廠代理生產阿斯利康新冠疫苗。（圖／達志影像）

目前南韓政府已確定與阿斯利康、輝瑞、楊森完成簽約，預購新冠疫苗總計可供2600萬人施打，其中阿斯利康與輝瑞各佔1000萬人份、楊森佔600萬人份，僅剩莫德納仍在詳談簽約相關細節，以及「COVAX全球新冠疫苗計畫」所供給的1000萬人份疫苗。

不過在英、美等國陸續開放接種新冠疫苗後，南韓在野黨痛批政府與執政黨動作溫吞且自信過滿，造成錯失了第一時間接種疫苗的黃金時機。對此，總統文在寅22日在青瓦台懇談會表示，「疫苗生產國的政府在研發過程中投入相當多的行政支援，因此該國民眾優先開放施打疫苗也是無可避免的事。我們正致力準備且深信，我國民眾的施打時間不會特別落後其他國家。」

▲▼傳文在寅不滿幕僚無法於第一時間取得新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲傳文在寅不滿幕僚無法於第一時間取得新冠疫苗。（圖／達志影像）

然而對於南韓要等到明年2、3月，甚至得等到7月以後才能施打疫苗，國內發行量第一大報、輿論傾向偏於右派保守勢力的《朝鮮日報》獨家披露，其實文在寅相當不滿疫苗預購結果，在某場會議上當場批評國務總理丁世均與青瓦台及各部門幕僚，認為自己從很早以前就叮囑務必儘快取得疫苗，但政府在程序上卻出現問題。

針對部分媒體的報導，以及連日來在野第一大黨「國民力量」（국민의힘，前身為未來統合黨）批評聲浪，文在寅22日透過青瓦台發言人康珉碩（강민석）表示，早從今年4月9日至12月8日便向相關部門下達儘速取得疫苗的指令，呼籲部分媒體與政黨勿將防疫問題訴諸至政治鬥爭。

►全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例...又傳軍營群聚感染

南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）
禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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