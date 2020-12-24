全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例...又傳軍營群聚感染

▲南韓加強首都圈與全國各地防疫措施，餐廳禁5人以上聚集用餐。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）進入第3波全國性流行潮後，單日確診數維持在千人規模上下，全國各地的傳出規模不一的群聚感染，尤其是療養院、安養院、醫院等高風險設施內的群聚感染規模為最，尤其冬季是利於病毒繁衍的季節，此波疫情可能無法短時間內趨緩，而位於忠清南道論山市的陸軍訓練基地、京畿道平澤市駐韓美軍基地又爆發群聚感染。

根據《韓聯社》報導，截至24日0時為止，南韓防疫當局今（24）日上午9時30分共通報985起病例，其中境內感染高達955例、境外移入為30例，同時新增17起死亡病例。目前南韓共累計53533例確診、756例死亡。

南韓政府宣布，從24日起包括首都圈等全國各地實施年底前加強防疫措施，禁止室內外超過5人以上群聚，餐廳內限制5人以上聚集用餐，且禁止超過5人以上同時入場；滑雪場、溜冰場、雪橇場等冬季運動場所一律暫停營業；觀賞日出景點也全數關閉。

▲南韓加強篩檢力道與範圍，同時宣布禁止英國航班入境。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增644例（首爾佔314例、京畿道佔277例、仁川佔53例）；慶尚北道新增50例；忠清北道新增46例；釜山新增43例；忠清南道新增29例；大邱與濟州島各新增26例；江原道與慶尚南道各新增21例；光州新增14例；全羅北道新增12例；大田新增11例；蔚山新增9例；全羅南道新增2例；世宗新增1例。

從新增的群聚感染案例來看，首爾市蘆原區某醫院累計24例；京畿道坡洲市某醫院累計21例；首爾市衿川區耶穌示現聖潔教會（예수비전성결교회，暫譯）累計21例；蔚山市南區某表演聚會累計24例；忠清北道清州市真愛老人療養院累計80例；忠清北道槐山郡、陰城郡、鎮川郡某醫院累計142例；大邱市東區某宗教設施累計37例；全羅北道淳昌郡療養院累計36例。

另外，忠清南道論山市陸軍訓練所針對營內1600多名新兵進行篩檢，發現11名確診病例，目前尚在釐清其感染途徑。而京畿道平澤市駐韓美軍韓福瑞營有4名韓籍軍人文職與工作人員確診。

▲南韓加強防疫措施，嚴堵耶誕節連假疫情擴散，圖為首爾南大門傳統市場。（圖／達志影像）

南韓國務總理丁世均（정세균）於24日召開例行會議時表示，政府已於昨（23）日正式與嬌生旗下的楊森製藥、輝瑞完成簽約預購新冠疫苗共可供1600萬人接種，楊森製疫苗明年第2季便可施打，然而輝瑞製疫苗得須等待至明年第3季（7月）運抵南韓後方能開始施打，加上準備時間，恐怕得等到明年底。

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南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）

禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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