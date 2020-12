卸任前夕川普再特赦26人！　親家公、老友知己、通俄門要角都受惠

▲美國總統川普任期剩下不到1個月,連著兩日特赦了至少40人。(圖/路透)

記者張寧倢 /綜合外電編譯

美國總統川普的任期剩下不到1個月之際,繼22日突然特赦15人後,隔日晚間又宣布了26項赦免令,包含涉「通俄門」案的前外交顧問帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)、前競選總經理曼納福特(Paul Manafort)與親信兼老友史東(Roger Stone)之外,親家查爾斯.庫許納(Charles Kushner)也將重獲自由。

根據CNN、CNBC報導,川普2016年的競選顧問帕帕多普洛斯,在2017年特別檢察官穆勒(Robert Mueller)主導的「通俄門」調查後認罪服刑,如今恢復自由之身。另外,因通俄門分別獲刑期7年半的曼納福特與3年4個月的史東,都被列在23日的特赦名單中,因此能免除大部分的牢獄之災。

報導指出,另一位受惠者是川普女婿庫許納(Jared Kushner)的父親查爾斯,現年70歲他曾在2004年承認18項逃稅、串供與非法競選捐款等罪名,隨後被判2年監禁。特赦名單也包括2007年殺害14名伊拉克百姓的4名美國「黑水」警衛公司的前雇員,以及承認濫用競選資金、金融犯罪、網路犯罪、持有槍枝等罪行的20餘人。

Mr. President, my family & I humbly thank you for the Presidential Pardon you bestowed on me. Words cannot fully convey how grateful we are.