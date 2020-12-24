卸任前夕川普再特赦26人！　親家公、老友知己、通俄門要角都受惠

▲美國總統川普任期剩下不到1個月，連著兩日特赦了至少40人。（圖／路透）

記者張寧倢 ／綜合外電編譯

美國總統川普的任期剩下不到1個月之際，繼22日突然特赦15人後，隔日晚間又宣布了26項赦免令，包含涉「通俄門」案的前外交顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）、前競選總經理曼納福特（Paul Manafort）與親信兼老友史東（Roger Stone）之外，親家查爾斯．庫許納（Charles Kushner）也將重獲自由。

根據CNN、CNBC報導，川普2016年的競選顧問帕帕多普洛斯，在2017年特別檢察官穆勒（Robert Mueller）主導的「通俄門」調查後認罪服刑，如今恢復自由之身。另外，因通俄門分別獲刑期7年半的曼納福特與3年4個月的史東，都被列在23日的特赦名單中，因此能免除大部分的牢獄之災。

報導指出，另一位受惠者是川普女婿庫許納（Jared Kushner）的父親查爾斯，現年70歲他曾在2004年承認18項逃稅、串供與非法競選捐款等罪名，隨後被判2年監禁。特赦名單也包括2007年殺害14名伊拉克百姓的4名美國「黑水」警衛公司的前雇員，以及承認濫用競選資金、金融犯罪、網路犯罪、持有槍枝等罪行的20餘人。

Mr. President, my family & I humbly thank you for the Presidential Pardon you bestowed on me. Words cannot fully convey how grateful we are. — Paul Manafort (@PaulManafort) December 24, 2020

目前正在家中服刑的曼納福特稍早也在推特上寫道，「總統先生，我與家人謙卑地感謝您給予赦免，言語已無法表達我們感激之情。」報導提到，川普的任期已進入最後幾周，大批人士的電話與郵件湧進白宮西翼辦公室，希望能得到總統的赦免，工作人員只好將這些名單做成表格，直接轉達給川普的親信助理。

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