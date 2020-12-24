「台裔企業家」楊安澤參選紐約市長　選委會證實：已遞交申請

▲台裔美籍企業家楊安澤先前一度傳出，有望出任拜登政府的商務部長。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社紐約23日綜合外電報導

台裔美籍企業家並曾在今年角逐民主黨總統初選的楊安澤，已經提交文件角逐明年的紐約市長大位。這項消息已獲紐約市競選財務委員會（Campaign Finance Board）證實。

楊安澤（Andrew Yang）尚未正式宣布參選紐約市長，但如果著手參選，爭取的會是繼承白思豪（Bill de Blasio）市長職位的機會，並會因為選民對他不陌生而握有些許優勢。

路透社今天尚無法聯繫上楊安澤取得相關評論。

▲曾在2020年角逐民主黨總統初選的台裔美籍企業家楊安澤，提交文件角逐2021年的紐約市長。（圖／達志影像／美聯社）



楊安澤角逐民主黨總統提名之前並無選舉政治背景，期間因做出對美國公民每人每月發放1000美元的全民基本收入競選承諾，而累積一批死忠草根支持者。

不過鑒於他在率先舉行初選的愛荷華州和新罕布什爾州表現不佳，2月即宣布退選。

紐約市長大位方面，目前已有10多人表態參選，包括布魯克林區區長亞當斯（Eric Adams）、紐約市審計長史特林格（Scott Stringer），以及過去擔任白思豪律師的民權人士懷禮（Maya Wiley）等。

民主黨籍的白思豪第2個同時也是最後一個紐約市長任期即將屆滿。登記民主黨人將於2021年6月22日推舉一名候選人來競逐11月2日的紐約市長大選。

台灣移民之子、有著常春藤名校學歷的楊安澤，是土生土長的紐約客，若成功當選，將會是紐約市首位亞裔市長。

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