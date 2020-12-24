日整形醫深夜闖女同事閨房　趁熟睡「摸臉輕撫」喊：好刺激

▲嫌犯稱，闖入女同事家只是為了尋求刺激。（圖／取自小澄佳輝臉書）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣刈谷市11月有一名28歲整形醫師竟在半夜闖入女同事家，趁被害人熟睡之際上下其手，不斷撫摸對方臉頰，直到女方發現有異驚醒後，這名男子才慌忙起身逃跑。嫌犯被逮後聲稱，自己只是想要追求刺激感，並表示這樣的行為只是「惡作劇」的延伸而已，十分荒唐。據悉，男子是以鑰匙開鎖進入，但鑰匙究竟是從何取得，仍待調查。

根據《富士新聞網》報導，現年28歲的小澄佳輝任職於愛知縣刈谷市的一間整形外科醫院，然而他在11月30日晚間，卻偷偷潛入醫院女同事的家中。被害人表示，當天晚上她正在睡覺，但是突然感覺有什麼東西碰到自己的臉，於是就睜開眼睛，怎知眼前卻出現她想也沒想過的光景。

▲被害人睡到一半驚覺有人在「撫摸她的臉」。（圖／取自免費圖庫pixabay）



當被害人睡眼惺忪地睜開雙眼後，竟看到同個醫院的男醫師從自己的床邊往玄關的方向跑去，讓她當場嚇得花容失色。警方到場後，隨即調閱監視器，而監視器中也清楚拍到小澄拿著鑰匙打開被害人家大門並潛入的畫面，因此立即鎖定他。小澄被逮後也直接坦承犯行，他表示，「我只是想要享受刺激感，而且這姑且只能算是惡作劇的延伸而已。」

警方目前仍在調查小澄是如何取得被害人家的鑰匙，然而令人震驚的是，警方在小澄身上還搜出疑似是其他女同事家的鑰匙，因此已全面投入調查，瞭解嫌犯是否還涉及其他案件。

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