英國「變種病毒」傳入亞洲！　新加坡1留學生感染

▲新加坡出現英國變種病毒感染病患 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國爆出「變種病毒」傳染力大增，繼香港之後，新加坡當地也發現首例「B.1.1.7新冠變種病毒」感染病患。不過新加坡衛生部表示，由於這名病患抵境後就被隔離，因此能夠避免變種病毒進一步擴散。

據《聯合早報》報導，該名感染英國變種病毒的確診者是今年8月到英國留學，12月6日返回新加坡後開始出現症狀，7日開始發燒，隔天確診。

值得注意的是，新加坡另有11名確診病例同樣是近期從歐洲返回，且B.1.1.7變種病毒株的檢測「初步呈現陽性」，不過仍有待重複檢測確認。

新加坡衛生部強調，病患抵境後就被隔離，「目前沒有證據顯示變種毒株已在新加坡社區傳播。」

▲ 新加坡樟宜機場。（圖／路透）

為了防範英國變種病毒，新加坡22日宣布將緊縮對英國的邊境管制，自23日23時59分起，禁止過去14天曾造訪英國的長期准證持有者及短期旅客入境或轉機。

除了新加坡外，香港也於23日通報，防護中心公共化驗所近日為新型冠狀病毒輸入個案，特別是英國回港的確診個案，進行樣本全基因排序分析，11例當中有2例疑似與新的變種病毒吻合，但仍需進一步研究。

通報稱，這2例疑似感染變種病毒個案的都是從英國回港的學生，一人在12月7日坐國泰航班回港，另一人在12月13日坐維珍航班回港，已經痊癒出院；其中一個案有數名同學一起回港，屬緊密接觸者，本來已經完成14天強制檢疫，但防護中心擔心變種病毒傳播力更強，已經安排他們回檢疫中心再隔離7天。