單親爸復工拚買聖誕禮物「確診病死家中」　留3兒女也染疫

記者黃翊婷／綜合報導

獨自扶養3名孩子的單親爸爸阿梅斯庫（Abraham Amezcua）為了準備聖誕禮物，自11月底開始積極復工賺錢，沒想到卻感染新冠肺炎，最終在12月10日死於洛杉磯的家中，留下3個同樣確診的年幼孩子。阿梅斯庫的親友心疼小孩無人照顧，於是上網發起募款，希望能幫助他們度過難關。

▲阿梅斯庫雖然經濟不寬裕，但與孩子們感情很好。（圖／翻攝自GoFundMe網頁）

親友在GoFundMe網頁上介紹，阿梅斯庫是一名單親爸爸，平時與孩子住在洛杉磯威爾明頓（Wilmington）某社區，3個孩子最大的也才12歲，其中一個還患有自閉症，需要付出更多心力照顧。但與其他類似的家庭一樣，阿梅斯庫家的經濟狀況並不好，積欠水電費、房租長達6個月，為了讓孩子們吃飽，他拚命工作，沒想到卻遇上疫情失業，生活陷入困頓。

眼見聖誕節即將到來，阿梅斯庫想讓孩子們收到聖誕禮物，於是決定從11月底開始復工賺錢，結果不幸感染新冠肺炎，並在12月10日被長子摩西（Moses）發現死於家中。親友透露，3個孩子11月25日剛經歷祖母過世，不到半個月父親也因病離世，「他們沒有經濟能力，還被檢驗出確診新冠肺炎」，親戚雖然有意接手照顧，無奈經濟狀況也不好，如果沒有辦法籌出資金，別說給他們治病了，可能還會被斷水斷電，連最基本的生活條件都維持不了。

消息傳開後，網友們紛紛捐款相助，社區居民也自主發起募款以及捐贈活動，希望能幫助被留下的3名孩子度過難關。孩子們的表哥卡斯塔內達（Eden Castaneda）事後出面表示，非常感謝眾人提供支持，3個孩子現階段已經由姑姑接手照顧，並積極接受治療，雖然情況還是不樂觀，但他們會堅持、努力活下去。