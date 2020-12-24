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丟臉！紐西蘭機師終結台灣0本土　自家網友怒：撤護照罰5萬美元

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲紐籍機師工作時咳嗽拒戴口罩，2名同事因此染疫。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者崔子柔／綜合報導

紐籍機師（案765）居家檢疫3天就在北台灣趴趴走，傳染給廣達集團女員工（案771），終結台灣253天零本土案例的紀錄，他的態度及行為在紐西蘭被報導後，不少網友就替他感到不齒，更有人憤怒表示「該罰5萬美元再撤護照」。

目前長榮已將該名紐籍機師開除，桃園市衛生局也依照傳染病防治法加重處分30萬元。紐西蘭電視台《1 NEWS》昨（23）日就以「不誠實！台灣4月以來第1起本土案，相關紐西蘭機師被罰款1.5萬美元」為標題，報導這起事件。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲紐西蘭電視台報導。（圖／翻攝自臉書）

該報導提到，台灣是被全球公認為防疫最成功的國家之一，該機師卻在疫調時不誠實回報，更在感染病毒後在台灣北部旅行，傳染給一名30多歲的女性，打破台灣8個月以來沒有本土確診的紀錄，被罰款1.5萬美元。

紐西蘭網友一看到這則報導，紛紛在臉書連結按下「怒」，並留言表示，「丟臉！」、「就該這樣對付不誠實的人」、「應該多罰一點」、「讓我們紐西蘭人丟臉」、「應該罰5萬美元再把他的護照撤銷」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼紐西蘭網友對此感到丟臉。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

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