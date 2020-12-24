盲眼靈媒「歐洲龍婆」新預言：2021年「一條龍將稱霸全球」

▲龍婆（Baba Vanga）。（圖／翻攝自Facebook／Baba Vanga）

記者蔡儀潔／綜合報導

盲眼靈媒「歐洲龍婆」萬加（Baba Vanga）預測成功率高達85%，儘管她已去世20多年，但她所留下的「神預言」還是深深震撼世人。有傳她曾預言2021年「一條龍將稱霸全球」，一些人解讀預言中的龍是指中國。

▲外界解讀認為，預言中的龍是指中國。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，龍婆萬加曾說過，「一條猛龍將控制人類」、「3個巨人將三位一體，一些人有紅色鈔票」。外界解讀認為，3個巨人分別指中國、俄羅斯和印度，而紅色鈔票是指人民幣和俄羅斯盧布，因為面額100元的人民幣鈔票和5000元盧布都是紅色。

據悉，保加利亞出生的龍婆雖在1996年過世，但對於後世的預言仍由信徒、親人保存，多筆預言精準度相當高，包括英國脫歐、美國911事件、2004年金融大海嘯等，不少龍婆的粉絲對於每一年的預言公開都相當期待。

一名曾與龍婆接觸過的女子羅貝娃就指出，在龍婆生前她曾前往探望，當時龍婆曾說出「妮什卡，冠冕（Corona）將會籠罩我們」。直到今年新冠疫情爆發後，得知新冠肺炎的名稱為「Coronavirus」，才驚覺可能是龍婆一個順口的預言。

不過值得注意的是，龍婆預言雖有多個成真，但相對時間點與部分預言尚未成真，其中包括她曾預言俄羅斯總統將會遭到殺害，美國總統將會因病倒下、2010～2014年會爆發核戰等都沒有發生。此外，龍婆預言僅口頭公開，並未有真實的版本可以考究，因此多半僅作參考、討論。