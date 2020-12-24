深夜帳篷闖入飢餓公獅！壯男「遭瘋狂撕咬」倒血泊　留16道恐怖咬痕

▲尼夫送醫後無生命危險，但身上留下16處齒痕與撕裂傷。（圖／翻攝自臉書／Botswana Wild Bird Trust）

記者蔡儀潔／綜合報導

南非32歲的野外活動專家尼夫（Gotz Neef），日前在工作的帳棚內睡覺時，突然被闖入的飢餓公獅狠抓猛咬，他只能猛力揮拳抵抗，勉強支撐了幾分鐘，身上留下16處齒痕與撕裂傷，鮮血淋淋令人觸目驚心，而獅子則在事發後被安樂死。

據《每日星報》報導，尼夫在Botswana鳥類信託組織（Botswana Wild Bird Trust）擔任研究員，月初在南非歐卡萬哥三角洲(Okavango Delta)工作，夜間在自行搭建的帳篷內休息。

然而在7日凌晨1時許，同行的主管布蘭迪斯（Rainer Von Brandis）突然聽到尼夫大喊救命，趕至其帳篷前，驚見一頭獅子鑽進帳棚內攻擊。

布蘭迪斯表示，當時看到獅子對著尼夫猛攻，幸好牠嘴裡啃咬的是帳篷的支架，且是頭飢餓的老獅子體力不濟，尼夫幸運逃過一劫。

尼夫事後回憶道，當時他在帳棚內睡覺，突然感覺有什麼東西鑽了進來，隨即遭到獅子攻擊；他被逼到角落，手上裹著睡袋想擋住攻擊，但獅子不斷啃咬，他只能用手臂奮力抵擋。

他接著表示，布蘭迪斯出現時，他已經被攻擊了幾分鐘，接著附近的工作人員都過來幫忙，用火把等工具嚇阻獅子，最後是一名同事開車要衝撞，獅子才放棄離開。

尼夫的同事開車將他送到3小時車程外的醫院急救，雖無生命危險，但身上留下16處齒痕與抓傷。至於這頭飢餓的老獅子，當天稍晚已被當局捕獲。

▲ 獅子已被安樂死。（圖／翻攝自臉書／Botswana Wild Bird Trust）

經專家評估，該頭獅子已經被獅群淘汰，很快就會因為衰老而無法捕食，最後會成為其他野獸的食物，「對牠最仁慈的處理，就是安樂死，好過讓牠在其他野獸的攻擊下痛苦地死去。」在與南非野生動物與國家公園局確認後，已將這頭獅子安樂死。