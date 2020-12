剛過50歲　英貴族超模Stella Tennant驚驟逝！雌雄同體外型超受寵

▲Stella Tennant和Karl Lagerfeld在2011年香奈兒Métiers d'Art大秀上。(圖/路透)



記者崔子柔/綜合報導

英國傳奇超模Stella Tennant 17日才滿50歲,就在22日驟逝,震驚時尚界,目前家屬及警方都未透露死因,已有許多時尚大牌在官方社群平台上致哀。

根據BBC報導,Stella Tennant在蘇格蘭出生,是德文郡公爵夫人的外孫女,她在1990年代走秀後聞名,備受Gianni Versace、Karl Lagerfeld等已故大設計喜愛,也登上Vogue等指標雜誌封面。

▲Stella Tennant雖然年紀不輕,但一直到今年都還在時尚圈活躍。(圖/路透)



Stella Tennant因其獨特的中性外型及貴族身份受到時尚圈愛戴,Karl Lagerfeld在90年代後期推出香奈兒新作時,就指出Stella Tennant與Coco Chanel相似。Versace今日也在官方推特發文表示,Stella Tennant是Gianni Versace多年來的繆思女神。

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace.



Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn