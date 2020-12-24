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瘋電影／愛是您・愛是我　聖誕告白就是要高調　

文／賴賴

▲▼愛是您・愛是我。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

雖然是老片但是好好看呀，所有熱愛熟識的英國一線通通在線，聖誕節鼓勵愛的電影，超溫暖又超感動，真愛永遠會出現，只要你準備好，從小到老都有愛的麻煩，陷入愛情泥沼是最痛苦的，比喪母還痛，男孩真是一針見血，很喜歡這部電影的人物塑造，每個腳色都很有戲，雖然目的一致，但是每個人生都有自己的故事，怎麼將錯誤扭轉乾坤，藉由聖誕節的神聖氣息，沒有不能克服的難關。

聖誕電影一直都是個人最喜歡的，所有的神話童話不可能的夢想，在聖誕節都可以被實現，這個世界必須充滿愛，電影流暢好看，雖然有非常多對角色，但是卻一點都不雜亂，反而使得節奏更緊湊，更感受到人間充滿愛，非常適合聖誕節情侶觀賞的佳作。

看到石卜內教授真是懷念，而休葛蘭還好帥的時代。


片　　名：愛是您・愛是我 聖誕告白就是要高調
英文片名：Love Actually
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2020-12-24
片　　長：02時15分
導　　演：理查寇蒂斯(Richard Curtis)
演　　員：比爾奈伊(Bill Nighy) 、 休葛蘭(Hugh Grant) 、 柯林佛斯(Colin Firth) 、 連恩尼遜(Liam Neeson) 、 艾瑪湯普遜(Emma Thompson) 、 艾倫瑞克曼(Alan Rickman) 、 綺拉奈特莉(Keira Knightley) 、 席安娜蓋蘿莉(Sienna Guillory) 、 克里斯馬歇爾(Kris Marshall) 、 海克瑪卡琪(Heike Makatsch) 、 馬丁費里曼(Martin Freeman) 、 奇維托艾吉佛(Chiwetel Ejiofor) 、 蘿拉琳妮(Laura Linney) 、
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：東昊

劇情大綱

聖誕倒數中，大夥都開心迎接佳節到來，但他們的生活卻一點都不平靜。新上任的英國首相（休葛蘭 飾演），一邊要應付纏人的美國總統，一邊發現自己愛上了美麗助理；

一位失戀的作家（柯林佛斯 飾演）前往南法療傷，卻在湖畔再度相信愛情；一名婚姻幸福美滿的妻子（艾瑪湯普遜 飾演）懷疑她的丈夫（艾倫瑞克曼 飾演）另結新歡；
一名美麗新嫁娘（綺拉奈特莉 飾演）錯估了她對新郎麻吉的感情；一個情竇初開的少年試著吸引學校校花的注意；
一名繼父（連恩尼遜 飾演）嘗試和他根本不瞭解的繼子交心；一名嚮往愛情的女孩想把握機會，鼓起勇氣向辦公室的暗戀對象表白；
一個過氣搖滾樂明星，試著以不妥協的方式重返歌壇 . . . . 無論人生再怎麼困難，幸褔與奇蹟總是會出現！

▲▼愛是您・愛是我。（圖／yahoo）

▲聖誕節資深偶像要復出，大家都嘲笑觀望。

▲▼愛是您・愛是我。（圖／yahoo）

▲失去妻子的鰥夫，必須照顧繼子。

▲▼愛是您・愛是我。（圖／yahoo）

▲聖誕前夕發現老公口袋有金飾贈品，卻不是送給自己的。

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