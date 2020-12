戴了也沒用！實測5類口罩「這款最母湯」　15cm以內狂吸病毒入體內

▲布口罩。(圖/記者吳奕靖攝)

記者黃心瑀/綜合報導

新冠肺炎疫情不減,各國民眾也紛紛戴起口罩防疫,不過口罩的種類也分很多種,更不是人人都會戴上醫療口罩。最近一項研究對5種口罩進行測試,分析指出N95口罩的防護能力最好,可以阻擋近100%的噴沫,相反的「布口罩」的防護能力就沒有那麼好,只能隔絕96.4%的噴沫,若是人與人之間的距離不超過6英尺(約0.15公尺),則透過噴沫感染新冠病毒的機率也會大大提升。

綜合外媒報導,新墨西哥州立大學(New Mexico State University)的研究小組於《物理學》雜誌上發表研究成果,他們對5種材質口罩進行測試,這些口罩分別為N95口罩、手術用口罩、布口罩、兩層式布口罩以及兩層式防水布口罩;儘管每種材質的口罩都大大減少了飛沫液體傳播的數量,但在防護能力上還是有所區分。

研究小組利用機器模擬會從鼻子或嘴中噴出的細小飛沫,隨後發現,每種口罩都能阻擋大多數的噴沫,其中N95口罩最強,可以100%的阻擋飛沫液體,而防護力最糟糕的則是普通布口罩,只能阻擋96.4%的噴沫。研究人員指出,每滴飛沫很可能包含數百萬個病毒,當人與人之間的距離不超過0.15公尺的時候,這些飛沫就很有可能被吸入,此時戴布口罩的人若是吸入足夠的量,很有可能因此患上新冠肺炎。

報導中指出,新冠肺炎平均感染的數值為1千顆病毒,而人光是打一次噴嚏就很有可能攜帶多達2億顆病毒,布口罩可讓1千多滴噴沫通過,而每滴噴沫都可能含有數百萬個病毒,儘管有戴著口罩,但仍無法有效預防病毒入侵。研究人員還說,戴口罩有一定的防護能力,但如果人跟人之間的距離非常近,還是有可能傳播、感染新冠病毒,所以不僅僅要戴口罩,更要保持一定距離,如果可以的話,最好是盡量避免面對面的人際互動。

Cloth masks are NOT enough to stop the spread of COVID-19 without social distancing because they let in enough droplets to infect someone standing less than six feet away, study finds



There we go https://t.co/fH9DLIWpTe