21歲大眼妹Tinder約到壯壯男！　慘成裸屍「凹折塞手提箱」丟樹林

▲ 英國女孩米爾蓮格蕾絲(Grace Millane)獨自到紐西蘭旅行,卻慘遭謀殺。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃心瑀/綜合報導

21歲的英國女子格蕾絲(Grace Millane)2018年時,獨自一人到國外旅遊,但卻在紐西蘭的奧克蘭(Auckland)失蹤,經過追查後發現,她與一名男子親密地進入旅館後就再也沒有出來過,而男子則是供稱他將人殺死後「將屍體對折」塞入手提行李箱內,隨後帶出棄屍。

綜合外媒報導,格蕾絲於2018年12月1日晚間,被拍到與身材壯碩的男子傑西(Jesse Kempson)進入位於奧克蘭的旅店,兩人有說有笑、動作十分親密,2日時正逢她的生日,但遠在英國的家人卻遲遲沒有聯繫上人,這才驚覺事情似乎不太不對勁。

警方對格蕾絲失蹤事件展開調查之後發現,格蕾絲透過Tinder認識了傑西,兩人相約一起喝酒,但進入旅店後就再也沒有於監視器中出現,倒是傑西用手推車將兩個箱子推出,並大步走出旅店,後來經過確認,其中一個箱子裡面裝的即是「全身赤裸、被凹折」的格蕾絲。

報導中指出,格蕾絲的屍體在一處郊區的林地裡被發現,而傑西在認罪後還被挖出,犯下格蕾絲案的前8個月性侵了另一名英國遊客,這名受害者一直沒有報案,直到傑西的照片被公布之後,才鼓起勇氣出面指證,並稱自己一樣被帶進房間,但因為拒絕求歡遭到性侵。據悉,日前兩起案子審判結束,傑西被以性侵跟謀殺罪名,分別被判刑11年以及最少17年的有期徒刑。

Grace Millane's killer caught on video carrying her body in suitcase https://t.co/3CWuzy6JJl pic.twitter.com/HHB5AEXQ4i