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朝釣魚台飛行！中俄戰機軍演掠「防空識別區」　日本自衛隊高度警戒

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲日本防衛省表示，中國與俄羅斯6架轟炸機22日在日本海與東海空域飛行，其中4架航向釣魚台。（圖／CFP）

文／中央社東京23日綜合外電報導

日本防衛省統合幕僚監部表示，中國與俄羅斯6架轟炸機昨天聯合在日本海與東海空域飛行，其中4架並一度航向釣魚台列嶼，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應。

日本產經新聞、日本放送協會（NHK）報導，昨天上午到下午，中國2架轟炸機與俄國2架轟炸機在日本海上空會合後，共同南下飛往沖繩方向；後與另2架中國轟炸機會合，兩國最多同時有6架轟炸機一起飛行。

這6架轟炸機分別是4架中國轟6（H-6）轟炸機，與2架俄羅斯TU-95轟炸機。

其中2架轟6與2架TU-95在東海的長崎縣五島列島海面上空會合後，朝向釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）編隊飛行；4機約在北緯27度上空變更航向，通過沖繩縣的沖繩本島與宮古島間的宮古海峽上空，進入太平洋後折返，再度通過宮古海峽上空後北上。

防衛省表示，航空自衛隊緊急升空進行監視，中俄兩國軍機並未侵入領空。

這是中俄繼去年7月以來，第2次轟炸機聯合在日本海與東海上空聯合飛行，防衛省將分析其行動目的，並加強警戒。

中俄兩國軍隊去年7月也曾實施「聯合空中巡邏」，也是一度航向釣魚台，並在北緯27度線上空變更航路，不過當時中俄轟炸機是解除編隊，分別飛向完全相反的方向。

當時一架俄羅斯軍機因逼近獨島（日本稱竹島），南韓指控俄國軍機首度侵入其領空，南韓空軍F-15、F-16戰鬥機緊急升空並兩度開火，對俄軍機實施「警告射擊」。

俄羅斯國防部表示，昨天的聯合飛行嚴格遵守國際法，沒有侵犯其他國家領空；中國國防部也表示，這是兩國軍方年度合作計畫，並非針對第三國。

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