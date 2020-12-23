趕在卸任前！川普安插大量幕僚進公共機構　最新動向曝光

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

即將卸任的美國總統川普雖然公開否認敗選，今天卻將身邊多名重要幕僚指派到公共機關董事會任職，此一跡象顯示，即使川普拒絕認輸，也已打算離開白宮了。

川普預定於明年1月20日交接給民主黨總統當選人拜登（Joe Biden），今天指派他的堅定捍衛者、前美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）任職於華府地區猶太人大屠殺紀念館委員會（United States Holocaust Memorial Council）。

川普也指派貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）加入傅爾布萊特外國獎學金委員會（Fulbright Foreign Scholarship），這是一個聲譽卓著的獎學金計畫，為留學美國的外籍學生與海外美國學生提供獎學金。希克斯於2015年加入川普的競選團隊，當時她才26歲，而在此之前她任職於川普集團（Trump Organization）。

前白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）也將加入顧問組織國家教育科學協會（National Council for Educational Sciences）。

川普最近數週才剛公布了一批類似人事案，而根據今天的新聞稿，川普這次指派40多個職位，他也將前佛羅里達州檢察長邦迪（Pam Bondi）安插在華府有名的約翰甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）董事會中。

早前當聯邦參議院審理川普彈劾案時，邦迪就是法律團隊人員之一，負責為川普辯護；而最近川普陣營尋求推翻拜登勝選局面，邦迪也加入了律師陣容。

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