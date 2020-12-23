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印度疫情現曙光！0變種病例…感染速度放緩　政府：仍需保持警惕　

▲▼印度疫情。（圖／路透）

▲印度新冠病毒感染速度放緩，但由於英國出現變種病毒，因此當局仍不敢放鬆警惕。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國出現傳播率增強70%的新冠變種病毒「B.1.1.7」，並蔓延到了其他歐洲國家，成為「超級傳播者」，但世界第二大「疫情重災區」印度的感染速度卻正在放緩。印度智庫兼衛生部成員保羅（VK Paul）最近在記者會上指出，印度尚未發現感染這種變異病毒的案例，但他們仍需保持警惕。

據NDTV報導，保羅告訴記者，印度目前尚未出現變種病毒「B.1.1.7」案例，因此人們「不需要擔心，也沒有必要驚慌，因為我們的單日確診病例數正在下降，印度正處於有利的地位，我們必須保持這一勢頭，也要持續警惕，來抑制病毒」。

印度聯邦衛生部的資料顯示，截至22日，印度的活躍案例已降至30萬以下，是近163天以來最低的一次。官員表示，他們與英國科學家取得聯繫後對變種病毒已有了初步認識，他們的實驗室將持續對收到的樣本進行基因排序，並監測和檢驗自英國來的旅客；一旦發現這些旅客的結果呈陽性，他們就會立刻採集它們的樣本，並持續追踪。

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