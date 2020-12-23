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印度空污殺死167萬人！害肺病中風糖尿病　經濟損失逾兆

▲▼印度德里霧霾。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度德里霧霾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里23日專電

一份最新發表的科學論文顯示，印度2019年共有167萬人死於空氣污染，空污造成經濟損失達368億美元（新台幣1兆364億餘元），占印度國內生產毛額（GDP）的1.36%。

根據「刺胳針行星健康」（Lancet Planetary Health）期刊最新一期針對空污對印度的民眾健康與經濟影響發表一份科學論文，2019年，印度死於空污的人口達到167萬人，占死亡總數的17.8%，比上一次相同研究在2017年有124萬人死於空污，占死亡總數的12.5%更加惡化。

這篇論文說，研究顯示，印度1990年到2019年家庭空污減少，讓歸因於家庭空污而死亡的人數減少64.2%；但同一時間，室外環境空污卻增加115.3%，空污導致疾病和死亡帶來對生產的衝擊，使得印度2019年經濟損失達368億美元，占印度GDP的1.36%。

▲印度北部陷入嚴重空污。圖為新德里印度教徒去年慶祝克哈特普迦節（Chatth Puja）。（圖／路透）

若以印度各地分析，論文研究發現，印度北部和中部地區，空污對當地帶來的經濟損失占該省市GDP的比例更高，其中北方省（占GDP的2.2%）和比哈省（2%）所占比例最高。

論文認為，印度擁有良好的經濟與發展路徑，但可隨著減少空污而進一步改善。

News 18引述印度政府智庫Niti Aayog成員保羅（Vinod Paul）教授談話說，這篇論文提供有關印度空污把健康損失轉化為經濟損失的最新證據。

保羅表示，印度有許多降低空污的重大舉措，並對每個省市的趨勢和現狀進行評估；他認為，根據每個省市的具體情況增加現有空污的控制工作，是有效的。

▲當地空汙讓當地學校、工程進度都受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

印度醫學研究委員會（ICMR）總幹事巴加瓦（Balram Bhargava）則說，政府正在推動各種計畫協助減少印度家庭空污。

巴加瓦指出，分析結果表明，空污造成的疾病負擔有40%來自肺部疾病，其餘60%來自缺血性心臟病、中風、糖尿病和與早產有關的新生兒死亡，突出了空污對人類健康廣泛的影響。

不過，即使包括國際和印度本地對空污的研究都顯示，這個問題對印度民眾健康和經濟影響甚深，官方也在每年冬季提出多種控制空污方案，但事實是印度許多城市年年冬季都陷入嚴重空污，農民焚燒農業廢棄物及建築工地未依法加強屏障物以減少煙塵等問題持續存在，幾乎沒有任何改善，甚至惡化，連最高法院也忍受不了，不斷下令行政機構拿出辦法。

►印度新德里從衛星上「被消失」！極惡空污籠罩　2000萬居民吸毒氣
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