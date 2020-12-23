行政院：目前沒規劃公職人員選舉採不在籍投票

▲投票。（示意圖／記者李毓康攝）

文／中央社

行政院副秘書長何佩珊今天說，目前行政院並沒有規劃要在公職人員選舉採行不在籍投票；因公投法修法後要求不在籍投票要以法律定之，行政單位還在研擬法律草案、內部研討中。

立法院內政委員會今天邀行政院副秘書長何佩珊列席，審查行政院函送中央委員會委員被提名人陳恩民人事同意權案。

民進黨立委王美惠質詢時問，行政院規劃推動不在籍投票，將只限定在公民投票，還是未來其他公職人員選舉也朝這方向進行？

何佩珊說，目前行政院並沒有規劃要在公職人員採行不在籍投票；因為公投法修法後，要求不在籍投票要以法律定之，行政單位還在研擬法律草案、研討中，且草案送到立法院前，還要與執政黨立委協調。王美惠追問，明年8月公投日前來得及送案嗎？何佩珊說，「這我不能保證」。

另外，民進黨立委賴惠員、沈發惠等人，關注陳恩民對不在籍投票的態度。陳恩民說，不在籍投票應先求穩、再求有、再求好，美國總統大選讓大家有相當疑慮；因公投法規定要規劃不在籍投票，中選會只針對公投部分，公職人員、總統選舉部分不做，且限定申請制、移轉投票，通訊投票、提早投票都不採。

國民黨立委葉毓蘭質詢時指出，以民國109年的軍、警、駐外人員三類來看，每次選舉約有7600名警察、5000名軍人，外交部754名駐外人員，共約有1萬3000多人因執行公務無法投票，是否願意為這些人請命？

陳恩民說，當然應該要注重他們權益，但不在籍投票除移轉投票之外，還有提早投票、通訊投票；回到核心本質，選務機關辦的選舉結果讓人有質疑的話，兩相權衡下，應該先顧公正性，大家都沒有疑慮，再走下一步。