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全球4大藥廠：新冠疫苗「抗變種病毒」有效！　6週內可推新疫苗

▲▼ 新冠疫苗,接種,施打。（圖／路透）

▲全球各大藥廠紛紛研發新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社

德國BioNTech等至少4家藥廠都預期自家2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗能有效對抗在英國迅速傳播的新變種病毒，並為此展開試驗，結果應能在幾週內出爐。

路透社報導，德國生技公司BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）今天表示，預料其信使核糖核酸（mRNA）疫苗仍能有效對抗變種病毒。BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）合作，不到一年就讓疫苗取得批准。

美國生技公司莫德納（Moderna Inc）、德國CureVac藥廠和英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）也認為自家疫苗能夠對抗在英國引發混亂的變種病毒威脅。英國出現新變種病毒後，各國相繼發出禁航令，衝擊英歐之間的貿易活動，恐使這個國家更為孤立。

沙辛透過電話向記者表示：「科學上來說，這款疫苗誘發的免疫反應極可能可以用來對付這種變種病毒。」

沙辛表示，還需2週左右時間進行研究並蒐集資料，以獲得明確答案。

「這款疫苗含有1270多種胺基酸，而（變種病毒）只有9種序列發生變化，這代表99%的蛋白質仍然相同。」

這種名為B.1.1.7的變種病毒傳染力可能增加70%，並升高兒童染疫風險，令人擔憂。

▲▼疫苗。（圖／路透）

變種病毒成了疫苗研發者的意外挑戰，不過mRNA的優勢在於科學家能迅速重新設計疫苗中的遺傳物質，以符合變異蛋白質中的遺傳物質，而修改傳統疫苗得採取更多步驟。

沙辛說：「原則上來說，mRNA技術的優點在於我們能直接開始設計完全模仿這種新變種（病毒）的疫苗。」

「技術上來說，我們可以在6週內提供新疫苗，當然這不僅是技術問題，我們還要看監管單位怎麼看待此事。」

輝瑞/BioNTech、莫德納和CureVac都利用mRNA技術研發疫苗，阿斯特捷利康則採取較傳統方式，利用在大猩猩身上發現的腺病毒將冠狀病毒遺傳物質傳送到人體，以激發免疫反應。

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