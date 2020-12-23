　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英邊境慘淪「公路停車場」！1萬名↑司機苦等快篩　最快疏通時間曝

▲英國曼斯頓機場（Manston），通往多佛港的M20公路停滿貨卡車。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國曼斯頓機場（Manston）通往多佛港的M20公路慘淪「停車場」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國出現新冠變種病毒株「B.1.1.7」，掀起全球恐慌。英法經過協商後達成共識，法國22日宣布，午夜起將「有限度地恢復英國至法國的人員流動」，但要求通行者提交72小時內的檢測陰性證明。雖然醫護人員已經抵達肯特郡多佛港，實施大規模檢測，但高達1萬多輛貨車、堆積如山的貨物滯留邊境，預計最快24日以後才能恢復正常交通。

根據《每日郵報》，肯特郡（Kent）多佛港（Port of Dover）與附近地區擠滿1萬多輛貨車，還有大約7000名司機正駕車趕往當地。英國國民保健署（NHS）檢測與追蹤部門已經抵達，展開每日6000次檢測的任務，另有150名士兵被派往支援。此外，曼斯頓機場（Manston Airport）也將建置行動檢測部門，針對大量停駐的貨卡車進行路邊快篩。

0▲英國,邊境,多佛港,M20公路,新冠肺炎,B.1.1.7,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國,邊境,多佛港,M20公路,新冠肺炎,B.1.1.7,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲數千輛貨卡車滯留多佛港與附近的M20公路。（圖／達志影像／美聯社）

唐寧街消息人士坦言，本次情勢史無前例，因此快篩計畫「無法完美」進行，仍需數日才能讓交通恢復順暢與正常。英國公路運輸協會（RHA）贊同此看法並指出，即使法國同意有條件開放邊境，實施檢測「仍意味著我們在邊境將有所延誤」。

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，政府設法讓所有邊境受困人員接受檢測，在聖誕節前順利返家。他強調，「一切行動都需要實行時間，無法立刻完成，所以這將花上2至3天才能處理完畢」。

▲英國肯特郡多佛港，貨卡車排隊等待通關，警察駐守。（圖／路透）

▲英國肯特郡多佛港數千輛貨卡車滯留，司機們等待接受快篩。警察也到場站崗。（圖／路透）

為了因應英國出現變種病毒株，法國20日晚間宣布對英實施旅行禁令，1萬輛以上的貨車與貨物因此滯留邊境，卻無法跨越海峽，釀成一片混亂。

英法為了解決困境，達成新協議，要求每位貨卡車司機接受快篩；檢測陰性者將在20分鐘內收到通知，繼續啟程前往法國，檢測陽性者則被送往旅館隔離。但由於現場採取的單次側流法檢驗（lateral flow tests）有效性受質疑，因此又引發另一波爭議。

英國兩大食品雜貨零售商警告，如果不盡快恢復與歐洲間的貨運，國內不出幾天就將面臨食品短缺危機。業者認為，邊境混亂完全都是政府造成，要求賠償。在野黨也批評，當局決策過於遲緩。

歐盟22日呼籲成員國取消對英國的旅行禁令，但也坦承，各政府應該勸阻民眾前往英國，「考慮到確保必要旅行、避免供應鏈中斷的需求，航班與火車禁令應該暫停」。

影／法國對英重開邊境！　必須提「72小時病毒陰性證明」

英國貨運全亂「恐斷糧」！斷航後食物進不來　聖誕前貨架已掃空

聽Podcast掌握美選及國際局勢

雙認證！雙樂纖含綠茶、山苦瓜、山茶花種子萃取

 
ET快訊
紐西蘭機師「新足跡外洩」　鼎泰豐、莫凡彼、兄弟飯店回應了
高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋確診
快訊／長榮道歉了！宣布預備開鍘　16:30電話連線紐籍機師做
案771「通勤足跡」曝光　採檢170人都是廣達集團員工
快訊／黎智英獲准保釋 因涉詐欺、危害國家安全遭羈押
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日「推特殺人魔」撤回上訴…料死刑定讞！　殘殺9人肢解冷藏

客機險撞UFO！3000英尺高空與「紅色詭物」擦肩　官方報告出爐

窮男借錢又娶走富商女兒「不用還債了」！　加碼再賺一筆

CNN首頁報導「台灣本土0確診破功」：病毒幾乎被消滅卻仍難控制

全球飆破7600萬人染疫！德國死亡病例翻倍　日韓苦抗第3波感染

她出車禍一直頭痛…5天後起床驚覺「頭轉180度」看後方！

高速公路驚見「貓熊頭裸男」飆速狂溜直排輪！被叭急切路肩繼續衝

Pornhub員工1天狂看「1200部A片」崩潰離職！　驚曝黑暗審查內幕

土耳其「加護病房大火」9名新冠患者慘死！　氧氣筒凌晨離奇爆炸

他趁女友熟睡「偷偷戴上戒指」驚喜求婚！　引爆網友論戰

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

趕在卸任前！川普安插大量幕僚進公共機構　最新動向曝光

故意阻擋救護車還動手！　惡男害死車上病患「來不及趕到醫院」

法國3警營救她「反遭槍殺」！　嫌放火燒屋持槍掃射

印度疫情現曙光！0變種病例…感染速度放緩　政府：仍需保持警惕　

英邊境慘淪「公路停車場」！1萬名↑司機苦等快篩　最快疏通時間曝

20歲男爽中頭獎2億！5年「吃遍2萬間高級餐廳」全花光...驚曝原因

泰恐怖！行車紀錄器「鬼影」驚現...詭異過馬路3秒內突消失

印度空污殺死167萬人！害肺病中風糖尿病　經濟損失逾兆

快訊／涉嫌為女兒「走後門」！南韓前法務部長妻一審判4年徒刑

英掀恐慌搶購「掃空貨架」！人龍排爆　超市祭出「限購令」

徐巧芯嘆「陳時中變了」：案765不能問開記者會有何意義？

走了米蘭達　兄弟與另一位古巴左投達共識

2020空品維護及低碳績優單位表揚 　黃偉哲：感謝大家努力改善空品

趕在卸任前！川普安插大量幕僚進公共機構　最新動向曝光

超猛阿姨載柴孫！牠「坐穩寶位」打瞌睡　網萌暈：忘記戴安全帽啦

故意阻擋救護車還動手！　惡男害死車上病患「來不及趕到醫院」

「吳怡農條款」拍板　蔡英文裁示：農曆年前完成北市黨部主委選舉

米蘭達轉戰斗山熊　中信兄弟：更好的發展，給予祝福

「晚鳥三倍券」再不買成廢紙！　3大百貨齊推年底優惠整理

網購幫狗買睡墊！貨到變「迷你暖手枕」　媽笑翻：忘記是阿嬤養的

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

深海烏賊沖上岸　4天後真的地震

台灣本土0確診破功登紐媒　機師遭罰30萬

宜得利踏墊恐含石棉　將回收逾241萬件

新冠用藥過度　超級淋病竟變種！

少女遭2獅分食　下半身被啃光

NHK報導台灣「8個月首見本土病例」

泰王荒淫「遠距治國」！民掀學運喊下台

推特瘋傳翻盤　密西根1郡驗票結果曝光

一言不合開炸！金正恩傳崩逝　破天荒道歉

CNN首頁報導「台灣本土0確診破功」

2021會更慘？他曝史上「辛丑年慘況」

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

更多熱門

相關新聞

林俊憲喊話「勿再肉搜廣達女」　請給她補起防疫網的機會

林俊憲喊話「勿再肉搜廣達女」　請給她補起防疫網的機會

台灣本土零確診破功！長榮紐籍機師違反防疫規範外出，害的「廣達女」（案771）染疫，未料該名女子卻遭網友肉搜攻擊。對此，民進黨立委林俊憲透過臉書呼籲，請大家不要再肉搜「廣達女」，請給確診者一個補起防疫網的機會。

紐籍機師足跡遭曝光　苗博雅疑暗酸徐巧芯

紐籍機師足跡遭曝光　苗博雅疑暗酸徐巧芯

戰時狀態　瀋陽婦解隔離10天確診　

戰時狀態　瀋陽婦解隔離10天確診　

印度0變種病例　政府：仍需警惕

印度0變種病例　政府：仍需警惕

案771接觸者170人皆為「廣達集團員工」

案771接觸者170人皆為「廣達集團員工」

關鍵字：

英國肯特郡多佛港新冠肺炎法國邊境B.1.1.7Covid-19

讀者迴響

熱門新聞

案771密切接觸27人「部分有症狀」！二採下午出爐

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

紐西蘭籍機師3天足跡曝光

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

雞排妹PO下半身脫光照：18歲時做壞了！

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

他逛好市多10天後有症狀！醫：若被確診，機師對不起全台灣

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

廣達妹火辣照瘋傳　超正本尊是她

13歲國中妹一見鍾情27歲老師！苦戀7年結婚了

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

信與「交往17年女友」分手　經紀人證實了

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝「真實關係」

更多

最夯影音

更多
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光
環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面