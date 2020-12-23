英邊境慘淪「公路停車場」！1萬名↑司機苦等快篩　最快疏通時間曝

▲英國曼斯頓機場（Manston）通往多佛港的M20公路慘淪「停車場」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

英國出現新冠變種病毒株「B.1.1.7」，掀起全球恐慌。英法經過協商後達成共識，法國22日宣布，午夜起將「有限度地恢復英國至法國的人員流動」，但要求通行者提交72小時內的檢測陰性證明。雖然醫護人員已經抵達肯特郡多佛港，實施大規模檢測，但高達1萬多輛貨車、堆積如山的貨物滯留邊境，預計最快24日以後才能恢復正常交通。

根據《每日郵報》，肯特郡（Kent）多佛港（Port of Dover）與附近地區擠滿1萬多輛貨車，還有大約7000名司機正駕車趕往當地。英國國民保健署（NHS）檢測與追蹤部門已經抵達，展開每日6000次檢測的任務，另有150名士兵被派往支援。此外，曼斯頓機場（Manston Airport）也將建置行動檢測部門，針對大量停駐的貨卡車進行路邊快篩。

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▲數千輛貨卡車滯留多佛港與附近的M20公路。（圖／達志影像／美聯社）



唐寧街消息人士坦言，本次情勢史無前例，因此快篩計畫「無法完美」進行，仍需數日才能讓交通恢復順暢與正常。英國公路運輸協會（RHA）贊同此看法並指出，即使法國同意有條件開放邊境，實施檢測「仍意味著我們在邊境將有所延誤」。

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，政府設法讓所有邊境受困人員接受檢測，在聖誕節前順利返家。他強調，「一切行動都需要實行時間，無法立刻完成，所以這將花上2至3天才能處理完畢」。

▲英國肯特郡多佛港數千輛貨卡車滯留，司機們等待接受快篩。警察也到場站崗。（圖／路透）



為了因應英國出現變種病毒株，法國20日晚間宣布對英實施旅行禁令，1萬輛以上的貨車與貨物因此滯留邊境，卻無法跨越海峽，釀成一片混亂。

英法為了解決困境，達成新協議，要求每位貨卡車司機接受快篩；檢測陰性者將在20分鐘內收到通知，繼續啟程前往法國，檢測陽性者則被送往旅館隔離。但由於現場採取的單次側流法檢驗（lateral flow tests）有效性受質疑，因此又引發另一波爭議。

英國兩大食品雜貨零售商警告，如果不盡快恢復與歐洲間的貨運，國內不出幾天就將面臨食品短缺危機。業者認為，邊境混亂完全都是政府造成，要求賠償。在野黨也批評，當局決策過於遲緩。

歐盟22日呼籲成員國取消對英國的旅行禁令，但也坦承，各政府應該勸阻民眾前往英國，「考慮到確保必要旅行、避免供應鏈中斷的需求，航班與火車禁令應該暫停」。

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