20歲嫩妹手機拍「男友裝子彈」…下秒慘被射殺！　死前畫面曝

▲影片37秒處，狄克森正在裝子彈；外媒指出，他當時還一邊問女友為何要拿手機拍攝他。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／編譯

美國密西根州2019年11月一起命案震驚當地社會，一名20歲女子與男友在車上，她拿著手機拍攝正在裝子彈的男友，豈料對方竟然接著把槍口瞄準她，直接開槍射殺。該段影片成為女子死前的最後畫面，如今他已於11日被控觸犯蓄意謀殺等罪，將於下月進行預審。

太陽報報導，事發於2019年11月18日，當時19歲男嫌狄克森（Kevin Dixon）與20歲女友麥姬（India Elise Mackey）在車上發生爭吵，麥姬則是拿著手機錄影，拍下男友拿槍裝子彈的畫面。

影片顯示，狄克森當時一邊裝子彈，一邊問麥姬為何要拿手機拍攝他。據了解，在狄克森裝好子彈後，持槍瞄準麥姬開槍射殺。

▲麥姬被男友射殺。（圖／翻攝自臉書）

警方表示，狄克森事後駕車到處亂晃，且身旁就是麥姬的遺體，最終因為開車行徑詭異被攔下，隨後被逮捕。只不過，他對女友在車內喪命的說詞前後矛盾，起初宣稱是女友持槍自殺，後來改口說，是他手指不慎扣下板機，才導致這起意外。

狄克森已於11日被控觸犯一級預謀殺人等罪名，將於下月25日進行預審，目前被關押在監獄中。報導指出，一旦謀殺罪名成立，他將被判處無期徒刑，不得假釋。

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