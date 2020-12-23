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防疫笑話！機師「隔離3天」就能趴趴走　網酸：買泡麵都要罰10萬

▲▼▲長榮航空18日開航桃園－日本松山航線。（圖／資料照／長榮航空官網）

▲案765是長榮機師。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者施怡妏／綜合報導

紐西蘭籍機師（案765）確診新冠肺炎，還與廣達集團女員工（案771）密切往來5天，造成台灣253天無本土案例破功，而機師居家檢疫僅3天就能趴趴走，令不少網友罵翻「根本是防疫大漏洞」，認為機師到處飛來飛去，風險比一般人還要高，竟然只需要防疫3天，直呼「根本就是個笑話」。

該名網友在PTT板上發文一般民眾從國外回台，不管去的國家是否疫情嚴重，回台後都應該隔離14天，若在隔離期間跑出門，就算只是買個泡麵都會被罰10萬元，但是機師竟然只需要隔離3天就可以，讓他相當傻眼，「這根本就是防疫大漏洞」。

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原PO指出，機師每天飛來飛去到不同國家，風險遠高於只去一個國家的人，而且有些機師「私生活多采多姿」，「政府表面上防疫說的冠冕堂皇，私底下又不斷地為某些特定人士開小門，你叫那個泡個泡麵就被罰10萬的人情以何堪？全民防疫是不是個笑話？機師只需隔離檢疫3天是不是個笑話？」

▲▼案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

▲案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

根據指揮中心規定，依「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機師入境後需居家檢疫3天，客艙組員或機務人員需居家檢疫5天即可解禁，原本的規定是方便飛航人員停頓再轉飛，讓航空業還可以繼續運作，解決機師人手不足問題，才給的特別待遇，但現在要進一步檢討，考慮將防疫措施變嚴

貼文一出後，許多網友也不能認同，「工廠人手也不夠啊，東南亞外勞也三天就放人好不好」、「風險最高的行業3天，低端旅外工作讀書的國民14天」。也有網友認為，可以只隔離3天，但是不行在外趴趴走，「不要隔離可以，請住機場內」、「航空業要3天排班，那落地的時間就隔離不要出來晃」。

▼原PO認為機師只需要隔離3天，根本是防疫笑話。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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