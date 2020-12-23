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恐慌症發作！情侶吵著下機　擅自開艙門帶大丹狗滑逃生溜滑梯

▲▼飛機,艙門,機艙。（圖／達志影像／示意圖）

▲飛機即將起飛前，男子竟然擅自打開艙門。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)發生乘客帶大丹狗跳機事件，來自佛州的31歲男子默多克(Antonio Murdock)搭乘達美航空時突然恐慌症發作，當下不顧飛機即將起飛，竟然和女友帶著寵物犬擅自打開艙門，從逃生溜滑梯逃跑。

默多克與23歲女友格列柯(Brianna Greco)21日上午11時，搭乘達美航空462號航班預計前往亞特蘭大，然而起飛前卻帶著陪伴犬Rain擅自跳機。目擊者表示，飛機開始在跑道上滑行前，這2人便多次更換座位，默多克一直向空服員強調患有創傷後壓力症候群(PTSD)，但最後仍不聽勸告擅自打開艙門，導致飛機緊急停駛。

默多克22日因二級惡意損害、二級魯莽危害與三級非法入侵等罪，於紐約皇后區刑事法庭應訊，他表示當下因為恐慌症發作，才會拼命要求機組人員讓他下機，「我多次要求他們讓我離開，他們雖然說正在停駛飛機，但我感覺飛機沒有要停下來的意思，整個人都快暈了」。

默多克表示，當時他覺得自己若是繼續坐著就會崩潰，才會打開艙門，但不知道會出現逃生溜滑梯，「我當時不知道自己在想什麼，我沒有要犯罪的意思」。該航班最後緊急返回登機門，讓維修人員進行檢查，原定上午10時起飛的班機直到晚間7時17分才終於再次起飛，延遲9個小時。

女友格列柯也被起訴第三級非法入侵罪，目前已獲保釋，默多克則仍被拘留中，所養大丹狗則被暫時安置在布魯克林的動物收容所。默多克預計2月9日再次出庭應訊。

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