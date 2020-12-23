餐廳禁5人↑群聚！南韓新冠單日「再增1092例」...跨年日出全泡湯

▲首爾、京畿道、仁川加強防疫措施，一律禁止5人以上群聚。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）在掀起第3波全國性感染潮後，病毒擴散速度加快，單日確診數在進入平日後又恢復至突破千人大關，全國各地療養院、教會、職場、家族親友聚會、監獄與看守所等持續傳出規模不一的群聚感染，專家預估下周起每日平均單日確診數可能介於1000至1200人之間。

根據《韓聯社》報導，截至23日0時為止，南韓防疫當局今（23）日上午9時30分共通報1092起病例，其中境內感染高達1060例、境外移入為32例，同時新增17起死亡病例。目前南韓共累計52550例確診、739例死亡。

▲南韓宣布關閉觀光名勝正東津，禁止旅客跨年來此欣賞日出。（圖／達志影像）

對此，首都圈從23日起至明年1月3日，禁止室內外5人以上群聚，24日起該措施擴及至全國各地餐廳，且滑雪場與相關觀光景點也禁止營運，電影院須於晚間9時至翌日上午5時停止營業，而位於江原道江陵市的跨年日出觀景勝地「正東津」也宣布關閉。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增718例（首爾佔373例、京畿道佔299例、仁川佔46例）；忠清北道新增58例；光州新增35例；大田新增34例；濟州島新增33例；釜山新增32例；慶尚南道新增28例；慶尚北道新增25例；大邱新增24例；全羅北道新增20例；蔚山新增16例；江原道新增13例；全羅南道新增12例；忠清南道新增11例；世宗新增1例。

▲首爾市府延長臨時篩檢站營業時間至晚間8時。（圖／達志影像）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市九老區某療養院累計107例；忠清北道清州市真愛老人療養院累計80例；忠清北道槐山郡、陰城郡、鎮川郡醫院群聚感染累計86例；濟州島某宗教設施擴散感染至三溫暖與聚會，共累計112例；大邱市東區某宗教設施累計31例。

國務總理丁世均（정세균）於23日召開例行會議時表示，政府計畫徵集1萬張病床，其中與民營醫院商議取得重症患者病床，目前已確定徵得8000床，同時呼籲全國民眾應遵守政府防疫措施，只有加乘效果成功，新年疫情才能穩定、好轉，「此次防疫措施與以往相比更加嚴苛，原本不在社交距離防疫第3階段之列，如今只要想起民眾可能遭遇的不便，就覺得心情十分沉重！」

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南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）

禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上群聚；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須檢測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，禁止超收規定內之旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

首都圈23日起實施、其他地區則於24日起實施。

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