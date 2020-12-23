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NCC《網管法》遭爆開後門！　百萬訂閱YouTuber可能都被納管

前榮總醫師蘇偉碩因發表「萊克多巴胺有毒」相關言論，遭衛福部告發，退輔會更聲明禁止他自稱「榮總醫師」。（圖／報系資料照）

▲前榮總醫師蘇偉碩因發表「萊克多巴胺有毒」相關言論，遭衛福部告發，退輔會更聲明禁止他自稱「榮總醫師」。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

國家通訊傳播委員會（NCC）推出《網際網路視聽服務管理法》（網管法）草案，立刻引發外界疑慮，認為網管法是要「追殺」被撤照後轉往網路發展的中天新聞台，並進一步箝制網路言論；雖然NCC立刻澄清，聲稱網管法是「OTT TV專法」，不會管制YouTube與Facebook上的影音內容，但藍營民代指出，網管法根本是披著羊皮的狼，表面上是為了管理製作影音節目的企業，實際上卻留下後門，一旦通過，NCC想管誰就能管誰！

《網管法》以「使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益」來判定是否需要登記受監管，訂閱人數逾百萬、影響力極大的Youtuber都可能遭納管。（圖／合成照）

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▲《網管法》以「使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益」來判定是否需要登記受監管，訂閱人數逾百萬、影響力極大的Youtuber都可能遭納管。（圖／合成照）

「原本小英政府以為把中天新聞台（中天）關掉，就剩下一些只會監督在野黨的電視台，達成管制言論的目的，沒想到中天到了網路上更強大，所以現在還要把手伸進網路！」國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強表示，2018年間，小英政府推出《數位通訊傳播法》草案，但技術上根本不可行，不但管不到跨國網路平台業者，也引發國際議論，因此至今尚未完成修法；如今小英政府又端出網管法，準備以管理網路電視之名，行管制網路言論之實。

「蔡政府當然管不了YouTube和Facebook這些外國平台，民進黨要管的是『在上面的使用者』。」羅智強指出，中天YouTube頻道的訂閱數短短幾天飆破二百萬，然而，若網管法通過，NCC只要一紙行政命令，規定擁有二百萬以上訂閱數的YouTube頻道，必須登記為「提供網際網路視聽服務之事業」，中天自然就會被納管。他打趣地說，自己的YouTube頻道「戰神94強拚公投」雖然只有十五萬訂閱數，但如果NCC「調降標準」，也有機會被納管。

總統蔡英文2009年曾參與「反毒牛、反出賣、反欺騙大遊行」，當時嚴厲抨擊馬政府擬進口含有萊劑的牛肉，如今卻開放含萊劑的豬肉。（圖／報系資料照）

▲總統蔡英文2009年曾參與「反毒牛、反出賣、反欺騙大遊行」，當時嚴厲抨擊馬政府擬進口含有萊劑的牛肉，如今卻開放含萊劑的豬肉。（圖／CTWANT提供）

羅智強進一步說，蔡政府還舉美國的「二三○條款」為例，但美國的「二三○條款」是說，平台業者無法、也無須為網路上的言論負責，平台業者要自行管理、過濾網路上的內容，而不是由政府來監控；因為民主國家最核心的價值就是「不信任政府」，絕對的權力造成絕對的腐化，所以需要第四權來監督政府，而不是立法讓政府來監控網路。

而由於民進黨政府強調不會管YouTube上的內容，本刊記者詢問多名人氣YouTuber，他們都表示對網管法不了解、沒研究，低調不談。

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藍營認為《網管法》動機不單純，國民黨中央黨部更舉辦記者會，指責該法案是「綠色威權復辟」。（圖／黃耀徵攝）

▲藍營認為《網管法》動機不單純，國民黨中央黨部更舉辦記者會，指責該法案是「綠色威權復辟」。（圖／CTWANT提供）

國家通訊傳播委員會（NCC）推出《網際網路視聽服務管理法》（網管法）草案，並聲稱網管法是「OTT TV專法」； 乍看之下，《網際網路視聽服務管理法》（網管法）是用來管理愛奇藝、Netflix等OTT（直接透過網際網路提供串流媒體的服務）影音平台，然而，國民黨立委李貴敏直言，網管法根本是一套「量身訂做」的法案，「NCC聲稱網管法不會管理YouTube與Facebook等社群平台，也不會影響在這些平台上發表意見的一般民眾，只會要求製作影音內容、提供給國內用戶觀看的『事業』自願性登記，但實際上，仔細看網管法的立法邏輯，就知道完全不是那麼一回事。」

中天新聞自從遭NCC拒絕換照、轉戰YouTube後，表現越來越「放飛自我」引發熱烈討論，現NCC又推出《網管法》管理網路影音，時機巧合。（圖／翻攝自中天新聞YouTube頻道）

▲中天新聞自從遭NCC拒絕換照、轉戰YouTube後，表現越來越「放飛自我」引發熱烈討論，現NCC又推出《網管法》管理網路影音，時機巧合。（圖／翻攝自中天新聞YouTube頻道）

李貴敏解釋，網管法草案中所指的「事業」，與一般民眾認知的企業並不相同，而且還留下伏筆，並未明確定義「事業」的要件，反而賦予主管機關NCC更大的權力；也就是說，NCC只要考量「使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益」後，即可逕行公告，要求網路影音的「提供者」登記成為「事業」。而且凡是主管機關認定內容妨害公序良俗、兒少身心健康，或是妨害國家安全，將通知限期改正，屆期未改正者，可處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰；屆期仍未改正者，得按次連續處罰。

李貴敏說：「以蘇醫師（前榮總醫師蘇偉碩）為例，NCC可以說他在網路社群的言論影響到國家政策，涉及重大公共利益，要求他必須登記為『事業』納管。」

蘇偉碩近日因為在網路社群發表「萊克多巴胺有毒」相關言論，遭衛福部告發違反《食安法》。面對綠營鋪天蓋地的摧殘，蘇偉碩日前受訪時，不禁感嘆民進黨「綠已變黑」，箝制言論的力道比戒嚴時期更威權，並自爆除了被警方查水表，也持續遭綠營1450網軍的攻擊，讓母親很擔心。

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