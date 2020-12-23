　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／川普對通俄門15人祭出「全面赦免」

▲▼川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）.

▲川普再給出全面赦免。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普距離應當離任的日期剩下不到30天，他於美東時間周二（22日）利用總統職權，給予前外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）及另外14人「全面赦免」。儘管帕帕多普洛斯在「通俄門」調查中已經認罪，他如今也能像其他人一樣恢復自由之身。

路透社報導，33歲的帕帕多普洛斯是川普2016年競選團隊的一名顧問；2017年FBI展開的「通俄門」調查中，因其關係人爆出與俄國政府高層有關係，他於是坦承犯罪。

▲▼川普政府前外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）。（圖／路透）

▲川普政府前外交政策顧問帕帕多普洛斯先前已經認罪，如今得到總統的全面赦免。（圖／路透）

帕帕多普洛斯被判處14天刑期，他在聯邦監獄服刑12天，之後便被有條件釋放，接受監視至少12個月；當時川普對於他被定罪一事，斥責根本是「獵巫」。對於帕帕多普洛斯一名曾經認罪且服刑的人，川普在2020年底給予他全面赦免。

除了帕帕多普洛斯之外，川普給予全面赦免的還有「通俄門」調查中第一個被定罪的人 ─ 36歲荷蘭籍律師茲萬（ Alex van der Zwaan）。茲萬因陳述與事實不符，以及對當時的美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）說謊等，被判處坐牢30天，以及罰款2萬美元。

上述兩人的名字都在白宮於聖誕節前宣布的赦免名單當中，川普給予了15個人「全面赦免」，包括3名共和黨籍國會前議員，並針對另外5人減免全部或部分刑期。

ET快訊
「765、771告訴我們的9件事」　醫：原來記性很差還可開飛
阿基師爆請辭15年《型男大主廚》　 未來動向曝光
確診「廣達妹」凹凸火辣照瘋傳！　真相曝光超正本尊是她
快訊／雨區擴大！4縣市大雨　鄭明典提醒「跨年冷氣團」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

掉入圈套！俄暗殺特工自爆「毒藥藏內褲」　納瓦爾尼流汗就中招

快訊／川普對通俄門15人祭出「全面赦免」

25兆紓困案「只是開始」　拜登承諾明年再推動新一輪激勵法案

2暖男合資買下整間玩具店　替需要的家庭送聖誕禮！65個孩子樂歪

總彩金826億元！西班牙「胖子樂透」全球最肥　只花700元爽中頭獎

防台海危機！美中台專家開會　與會者曝：美軍機多次飛越台灣上空

影／法國對英重開邊境！　必須提「72小時病毒陰性證明」

「原汁枕頭」上架！24辣妹網紅「性感抱枕」售價曝　揭2疑點

提振全美信心！　美國「防疫隊長」佛奇接種疫苗

以色列2年4次大選！聯合政府維穩失敗　納坦雅胡將「邊競選邊出庭」

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

掉入圈套！俄暗殺特工自爆「毒藥藏內褲」　納瓦爾尼流汗就中招

快訊／川普對通俄門15人祭出「全面赦免」

25兆紓困案「只是開始」　拜登承諾明年再推動新一輪激勵法案

2暖男合資買下整間玩具店　替需要的家庭送聖誕禮！65個孩子樂歪

總彩金826億元！西班牙「胖子樂透」全球最肥　只花700元爽中頭獎

防台海危機！美中台專家開會　與會者曝：美軍機多次飛越台灣上空

影／法國對英重開邊境！　必須提「72小時病毒陰性證明」

「原汁枕頭」上架！24辣妹網紅「性感抱枕」售價曝　揭2疑點

提振全美信心！　美國「防疫隊長」佛奇接種疫苗

以色列2年4次大選！聯合政府維穩失敗　納坦雅胡將「邊競選邊出庭」

外匯新手入門從外幣優利定存開始　搭配好用服務助攻最佳投資時機

冷空氣來襲泡溫泉去寒　忘記喝水小心出現血栓

超強冷空氣來跨年！　最低溫恐下探6度挑戰寒流

馬拉度納死於心臟病？　私人醫生曝：可能是自殺！患術後抑鬱症

廣達女接觸紐籍機師…被狂酸CCR！　律師轟獵巫：不好笑的幹話

排尿有風走路無風！解尿伴隨空氣聲和殘渣　當心嚴重腸炎

王宇婕突曬「海邊親密照」甜躺男神胸膛！　16年前《雪天使》結緣

瘋電影／純真誘惑　成人版的白雪公主童話

旭富大火「57小時馬拉松式」灌救完成　消防隊2度行使退避權

高雄楠梓「棒棒隊」出草！4男1女下車見人就打　傷者：不認識對方

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

國際熱門新聞

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

深海烏賊沖上岸　4天後真的地震

台灣本土0確診破功登紐媒　機師遭罰30萬

NHK報導台灣「8個月首見本土病例」

新冠用藥過度　超級淋病竟變種！

宜得利踏墊恐含石棉　將回收逾241萬件

推特瘋傳翻盤　密西根1郡驗票結果曝光

網站販賣24辣妹網紅「原汁枕頭」揭2疑點

2021會更慘？他曝史上「辛丑年慘況」

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

梵蒂岡樞機主教確診　定期見教宗

情敵下重手！泰貴妃1400張私密照外流

英國變種病毒「9月就出現」

防台海危機！美中台專家開會　台方爆料

更多熱門

相關新聞

拜登承諾：明年再通過新一輪紓困

拜登承諾：明年再通過新一輪紓困

美國總統當選人拜登於美東時間周二（22日）表示，明年1月28日進入白宮後，會進一步推動下一個疫情紓困法案，包括新一輪的激勵措施。

防台海危機！美中台專家開會　台方爆料

防台海危機！美中台專家開會　台方爆料

提振信心！美「防疫隊長」接種疫苗

提振信心！美「防疫隊長」接種疫苗

拜登教育部長擬提名卡多納　再添拉美裔成員

拜登教育部長擬提名卡多納　再添拉美裔成員

西點軍校爆醜聞　73人微積分考試大作弊

西點軍校爆醜聞　73人微積分考試大作弊

關鍵字：

美國總統北美要聞川普赦免George Papadopoulos通俄門

讀者迴響

熱門新聞

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

爆案765有妻小！紐籍機師嗆：台灣人中傷我確診

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝「真實關係」

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

獨／知名女主播女兒驚爆下海應召

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

廣達妹火辣照瘋傳　超正本尊是她

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

即／騎士遭公車輾爆頭　南港橋恐怖車禍

更多

最夯影音

更多
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光
本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面