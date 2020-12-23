川普拒紓困案！揭條文「送外國政府錢」　要求：國民每人領5.6萬

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周二（22日）同意放款讓聯邦政府各機構能運作多一個禮拜。然而國會終於徹夜趕出的8920億美元（約新台幣25兆元）紓困法案，他仍不給通過，隨後表示想修正法案內容，因為龐雜的條款中，竟然每位美國國民只能分得600美元（約新台幣1.7萬元），因此他想提高至每人2000美元（約新台幣5.6萬元）。

路透社報導，川普在推特一則影片中發表談話，稱國會兩黨議員現在遞交給他的8920億美元的紓困案，當中僅用部分是真正用於疫情紓困，其他款項還與外國政府有關，而這次的紓困案與先前的預期相差甚大，讓他直斥「這真是令人不恥」。

▲川普退回國會連夜趕出的紓困案。（圖／路透社）

川普指出「這個夏天，民主黨殘忍地擋下了新冠肺炎紓困案，並想推出他們極左翼思想的議程，還影響總統大選。然後幾個月前，國會開始討論新一輪的紓困法案，給急需用幫助的美國人。他們花了幾百年的時間。」

「然而，他們現在想送回到我桌上的法案跟原本預期的差非常多，這真的是令人不恥。」川普在影片中接著說道，「舉例來說，在這個超過5000頁的法案當中，國會裡根本沒有人看過，因為既冗長又複雜。」

接著他將內容詳列出來，包括細項款項會分配作於何用等。其中給予外國政府的金錢，包括埃及、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬等。

川普將法案中除了疫情紓困以外的款項都斥為「浪費」，並說美國人可以分得的僅是一人600美元，「給小型企業的錢遠遠不夠」，且無法讓店家存活下來，「國會基於特殊利益拿了大把的錢送國外政府，同時把很少的錢給急需要的美國民眾。這不是他們（人民）的錯，這是中國的錯，不是他們的錯。」

最後，川普公開要求國會修正這項法案，將每人600美元的分配，提升到每人能夠得到2000美元的分配，或一對伴侶可得4000美元，「我也要求國會立刻放棄那些浪費錢又不必要的項目，再重新送給我一份合適的法案，或下一任期的政府會給出一個法案。」

「或者是下一任政府，有可能就是我」，川普以近乎宣言的口氣表示，「我們會把它完成的。」