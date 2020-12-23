2暖男合資買下整間玩具店　替需要的家庭送聖誕禮！65個孩子樂歪

▲鮑威爾與瓊斯替不能買禮物的家長贈禮。（圖／翻攝自Facebook／Ryan Powell）



記者崔子柔／綜合報導

今年因為新冠疫情肆虐，聖誕節氣氛在歐美國家也黯淡不少。不過英國一名大方的業者鮑威爾（Ryan Powell）與他的合夥人瓊斯（Paul Jones）合資，將一間玩具店的商品通通買下，計畫替無法準備禮物的家長送出。

英國玩具店D. Emlyn Lloyd日前呼籲民眾，在封城令前先將聖誕禮物買好，鮑威爾看到這則訊息後就和瓊斯合資，用現金以成本價將整間玩具店的商品買下，贈與無法替孩子準備聖誕禮物的家長。

根據《每日鏡報》報導，鮑威爾的公司約有80位員工，他知道很多人都在等聖誕節前的薪水來買節日用品，當他看到玩具店PO出的文章時，就和妻子一起聯繫店家，告知將買下所有商品。

Having had so much response to the post I have set up a just giving page to help families in the new year.... 由 Ryan Powell 發佈於 2020年12月20日 星期日

▲鮑威爾發文。（圖／翻攝自Facebook／Ryan Powell）



鮑威爾在Facebook上的PO文目前已達6千多次分享，也收到來自各地的訊息，他表示，他明白今年經歷的痛苦掙扎，只想著能早點做這件事，沒想過會得到這麼大的迴響，大家都在等著過節前的薪水、分紅，許多單親父母更無法帶孩子去購物，只對自己沒能更早開始實行感到抱歉。

A lot of the toys have now been sold, mostly to a very generous trade customer, Mr Ryan Powell. Who is donating them to disadvantaged children in the local area.

▲玩具店發文感謝。（圖／翻攝自Facebook／D. Emlyn Lloyd Ltd）



鮑威爾與瓊斯的行動已經幫助了至少23個家庭、65個孩子，幫忙分送玩具的麗絲（Margaret Rees）則表示，「整件事得到超乎預期的熱度，但大家正在經歷的困境仍讓人心碎」。

鮑威爾的行動被大家注意到，他另外開啟了募資平台，預計募資5000英鎊（約18.8萬台幣）來幫助更多家庭。

▼募資金額已達24%。（圖／翻攝justgiving.com）