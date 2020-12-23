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川普拒認敗選！控拜登頻出奧步「竊取選舉」　年底前大失控：贏了

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普不願承認自己敗選事實。（圖／路透）

記者羅翊宬／統整報導

2020年發生許多足以改變國際情勢的大事件，其中莫過於美國總統大選，民主黨的拜登最終勝出。由於受新冠疫情影響，事前投票爭議事件不斷，使得川普不願承認敗選結果，推特上多次發文表示「贏得大選」，團隊在重要關鍵州發起訴訟，要求重新計票，不過卻屢次面臨失利，川普敗選後不僅臨時辭退國防部長艾斯培，還表示不願分配新冠疫苗給紐約州，還傳出不願進行政務交接作業。

11月8日，拜登拿下賓州20張選舉人票，合計共284票確定擊敗川普成為下屆美國總統。自此之後，川普遍多次在推特喊話，認為對方以不法手段贏得選舉，是場失竊的選舉，表示自己才是勝選的一方，該月10日以理念不合為由解雇國防部長艾斯培，以反恐中心主任米勒代職。

之後，川普團隊分別在亞利桑那州、密西根州、賓州、德州提出訴訟，宣稱拜登以不法手段作票，要求法院重新計算選票，並且提出違憲訴訟，不過卻屢遭駁回、甚至敗訴，法官更認為是共和黨對選舉結果充滿偏見，才會提出無理要求，最後根本無法翻盤選舉結果，賓州20張選舉人票全歸拜登，使得川普萬念俱灰。

▲▼數萬名川普支持者聚集在華府白宮外，聲援總統川普。（圖／路透社）

▲數萬名川普支持者聚集在華府白宮外，聲援總統川普。（圖／路透社）

其實川普團隊曾在喬治亞州聽證會時公開州立農業球館取得的監視影像，影片顯示富爾頓郡選務官員在11月3日晚間10十要求共和黨監票員與媒體離開現場，隨後突然拉出「壓在桌底下」的3箱選票重新計票，令川普次子艾瑞克12月4日在推特上發表不滿，比對其得票高峰時間點與「重新計票」時不謀而合。

眼見訴訟戰接連失利，川普乾脆在民主黨在威州大票倉密爾瓦基郡、戴恩縣，以私人名義起訴正副總統勝選人拜登與賀錦麗，聲稱該地民主遭受無恥的侵犯。

其後，川普更在台灣時間12月10日晚間10時30分，短短1小時以內，在推特上失控發表9則以上動態，其中包含轉發保守派媒體《Newsmax》主持人丁奇菲爾德發佈的影片，該影片出現紫衣女子行動鬼祟，疑似在選票箱前重複投票，氣得痛批「選舉舞弊」，還不斷向支持者喊話表示「贏得大選」。

而德州檢察長派克斯頓12月8日向聯邦最高法院控告，4個關鍵州更改投票規則實屬違憲，要求62張選舉人票不予計算，遭到最高法院駁回。川普氣得大罵，「我們早已證實這是一場選舉舞弊！」

▲▼川普支持德州訴訟，控訴選舉「違憲」。（圖／路透社）

▲川普支持德州訴訟，控訴選舉「違憲」。（圖／路透社）

美媒《CNN》在報導中引述白宮顧問說法表示，其實川普受到私人律師蠱惑，認為選舉遭到對方竊取，才不想承認敗選事實，還曾當場發怒，表示明年1月20日拒絕離開白宮。另外，國防部也傳出中斷與拜登團隊進行交接會議，令五角大廈官員相當震驚，隨後才在聲明中表示，交接程序一切照常舉行。

其實有分析指出，川普一旦敗選，往後可能瞬間步入人生的最低潮，不僅妻子梅蘭妮雅被爆準備倒數與川普離婚的日子，肖想從川普得到贍養費，計畫讓小兒子繼承與其他川普子女一樣多的財產，且在結束總統任期後，可能面臨性侵、逃漏稅等官司纏身，嚴重的話恐怕成為階下囚，也因此即便大選結果已揭曉，還是得做出最後階段頑強的抵抗。

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