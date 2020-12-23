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防台海危機！美中台專家開會　與會者曝：美軍機多次飛越台灣上空

▲▼美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲近年台海與南海緊張升級，美中紛紛進行大型軍演。（圖為美國太平洋艦隊／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

文／中央社記者尹俊傑紐約22日專電

美中台專家近期兩度開會探討兩岸關係。與會者認為，兩岸難以突破當前政治僵局，為防止台海危機，雙方應在欠缺官方對話的情況下加強傳遞訊號，嘗試增進互信、尋求合作。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）10月及12月邀集美中台知名學者與卸任官員舉行二軌（非官方）視訊會議，在美國總統大選前後探討兩岸關係機遇與挑戰。摘要報告今天公布，未列出與會者名單，也依往例未揭露發言者身分。

首場會議聚焦台海軍事活動頻繁導致局勢緊繃、美中關係急遽惡化。隨著美國大選結果趨於明朗，第2場會議話題轉向尋求「相互再保證」（mutual reassurance）與穩定兩岸關係的實際步驟。

台灣與中方與會者都認為兩岸關係深陷惡性循環，11月3日美國大選投票日到明年1月20日拜登（Joe Biden）就任總統期間，兩岸關係惡化略顯緩和，但離停止惡化仍有一段距離，須抑制迫使雙方火上加油的壓力，改善關係才會有進展。

報告指出，美中與台海兩岸溝通斷絕，導致今年下半年出現嚴重溝通不良、懷疑與誤判。如此安全困境雖未演變成危機，但不可忽視其嚴重程度與日後帶來災難性後果的可能。

北京與台北當前政策立場使兩岸不可能恢復官方對話。北京堅持對話前提是總統蔡英文政府接受九二共識或其他一中表述，台北則堅持對話不應預設前提。兩岸缺乏互信，使得雙方都不願率先讓步，克服恢復對話的重大障礙。

報告建議，兩岸當務之急是在軍事活動以外尋找權威性「訊號傳遞機制」（signaling mechanism）。領袖演講與發布公報有時可發揮這項作用，但缺點是不定期且欠缺細節，難以挺住時事紛亂帶來的衝擊。

與會者悲觀看待2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫後時期兩岸民間交流步調與廣度，但看好拜登政府以一貫且溝通明確的美方政策協助台海局勢回穩。

美方與會者表明，拜登執政後美台關係仍會有北京一貫反對的作為，包括美國對台軍售、可能派遣高階官員訪台、國會以決議等形式表達對台支持。但他們也預期，拜登時代的美中關係將比川普執政時更具建設性。

中方與會者持續對美中戰略競爭下的美台關係發展表達關切，並認知這些議題未來將帶來諸多考驗。

台海兩岸與會者都就安全議題提出「再保證」。一名台灣與會者提及，台灣當局多次否認美國軍機飛越台灣本島上空，國防部也對美國明年可能進一步對台軍售輕描淡寫。

一名中方與會者指出，北京在「十四五規劃」（第14個五年規劃，2021至2025年）中提及台灣的篇幅極小，涉台部分側重和平發展，而非實現統一。這名與會者認為，北京對實際與法理台獨劃下清晰紅線，維持現狀與否要看台灣怎麼決定。

報告寫道，儘管兩岸深陷政治僵局、美中戰略競爭加劇，新現狀仍應保留正和（positive-sum）合作空間，應將疫後復甦與維護民間交流置於優先。與會者同意明年初再度集會，討論如何增進互信及政治僵局中可合作的領域。

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