以色列2年4次大選！聯合政府維穩失敗　納坦雅胡將「邊競選邊出庭」

▲以色列總理納坦雅胡屆時可能競選、出庭兩頭燒。（圖／路透社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉22日專電

讓以色列聯合政府得以維持，並且避免國會自動解散的最後努力未竟其功，以色列很可能難逃不到兩年內第4度舉行大選的命運。這將使總理納坦雅胡被迫一邊競選、一邊出庭。

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所屬保守派聯合黨（Likud Party）和候任總理的國防部長甘茨（Benny Gantz）所領導中間派藍白聯盟（ Blue and White）4月20日達成共組聯合政府協議，讓以色列史上最嚴重政治危機告一段落。

半島電視台（Al Jazeera）報導，5月組成聯合政府以來，雙方在總預算議題上存在歧見。根據法律，如果22日午夜前無法通過預算案，國會將自動解散，並於明年3月舉行大選。

一項將通過預算案截止日期延後兩週的提案在國會遭以49票對47票否決，兩黨22日協商結果又無法就預算達成妥協。由於內閣和國會都還沒有通過預算案，在午夜前完成此一任務的可能性微乎其微。

去年4月以來舉行3次無定論大選後，納坦雅胡和甘茨達成權力共享協議，並於5月組成團結政府。根據協議，納坦雅胡將會擔任總理18個月，甘茨將於2021年11 月接任，雙方也同意將通過涵蓋2020、2021兩個會計年度的預算案。

聯合黨後來計劃制定一個會計年度的預算案，但藍白聯盟堅持須依照協議涵蓋兩個會計年度。

儘管達成權力共享協議，但許多分析家早就認為，貪汙官司纏身的尼坦雅胡不會對總理職務放手。

如果明年3月再度舉行大選，納坦雅胡將被迫一邊競選、一邊出庭。這次大選也將在2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐和經濟嚴重衰退之下展開。

除了貪汙指控之外，納坦雅胡也面臨自家陣營的挑戰。在聯合黨內與納坦雅胡長期相互競爭的薩爾（Gideon Saar）本月稍早與聯合黨分道揚鑣。他要求結束納坦雅胡長期執政，聯合黨內多名國會議員可能會追隨他的腳步出走。