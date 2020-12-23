紐籍機師再爆住負壓病房發脾氣　關鍵對話公開！控假報告逼入院

記者黃翊婷／綜合報導

案765紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，還與廣達集團女員工（案771）密切往來5天，導致台灣時隔253天再次出現本土案例。然而，案765接受疫調時，不僅隱瞞活動史與接觸史，入住負壓病房後還對醫師、護理人員發脾氣，甚至認為確診檢驗報告是假的，反控台灣政府惡意中傷，把沒有生病的人抓進醫院。

▲網路瘋傳案765入住負壓病房後，一直發脾氣、咄咄逼人。（圖／翻攝網路）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心22日表示，案765接受疫調時，聲稱無法回想確切的活動史與接觸史，也從未提及曾與案771接觸，直至21日警政單位調查活動軌跡後，才發現他在7日至12日期間與案771有密切往來，於是立刻交由衛生單位安排進行檢驗，最終追出案771也確定感染。

案765與案771密切往來5天，兩人在台灣北部趴趴走，曾去過天母新光三越、天母SOGO和南崁好市多等地。接著，又有網友在PTT以「廣達妹被陰了」為題發文，並公開對話截圖，內容提及案765其實已經有妻小，家人都在日本，但他入住負壓病房接受治療，卻對醫師、護理人員發脾氣，完全不肯配合，甚至反咬確診檢驗報告是假的，台灣政府只是想要找代罪羔羊，才會惡意中傷他，把沒有生病的人抓進醫院。

▲網友灌爆長榮官網，要求開除案765。（圖／ETtoday資料照／記者沈繼昌攝）

由於這是台灣時隔253天再次出現本土案例，全台民眾都很擔心會出現防疫破口，並希望長榮航空對案765進行適當的處分。對此，長榮表示，會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，並全面進行消毒，對於機師違規、妨礙疫調等事，也會召開事實調查委員會及紀律委員會，若違規屬實將予以免職處分。

至於接觸者匡列部分，中央流行疫情指揮官陳時中在22日的記者會上嘆了一口氣，表示新匡列的167名接觸者中，已經有13人在進行居家隔離，另外154人正在持續自主健康管理當中，所有人都會安排接受病毒檢驗，而案765造成飛機群聚感染也已經檢驗87人，目前正在等待檢驗結果出爐。

▼案765的活動軌跡。（圖／曾梓倩製）