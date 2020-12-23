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一言不合就開炸！金正恩「崩逝」真假難辨...破天荒道歉

▲▼今年金正恩為北韓國內的天災疲於奔命。（圖／路透社）

▲今年金正恩為北韓國內的天災疲於奔命。（圖／路透社）

記者羅翊宬／統整報導

回顧2020年，北韓（朝鮮）面臨建國以來最嚴峻的情勢，包括聯合國安理會擴大經濟制裁範圍、全球新冠肺炎疫情、梅雨季與颱風造成的洪災，鎖國政策造成貿易中斷、經濟資源瀕臨枯竭，而與此同時最高領導人金正恩4月下旬一度傳出病危、甚至崩逝消息，最後於5月2日透過官煤發佈照片破除謠言。

對於金正恩來說，今年最重要的任務莫過於完成75周年勞動黨雙十黨慶，閱兵式上公開自行研發的新型戰略武器。

今年1月初，官煤就發佈長達61分鐘的今年首支紀錄片《走向永遠吧，白頭行軍路》，第一夫婦金正恩與李雪主共同騎乘白馬登上白頭山（長白山）的英姿，象徵純正的白頭血統與夫妻同心。然而到了2月，北韓開始面臨全球疫情威脅，於是金正恩「超前佈署」頒布一系列鎖國政策，首先攔截來自中國的病毒威脅，並於3月致函南韓總統文在寅慰問疫情，還始終宣稱國內零確診，要求各部門繃緊神經。

到了4月21日，美媒《CNN》搶先引述美國官員說法稱，金正恩接受心血管手術後命危，且神隱十多天，就連太陽節（金日成誕辰）也罕見缺席，此時國際間推測金與正有接班可能性，也分析其可能不慎感染新冠肺炎，就連我國國安局長都脫口而出指金正恩的確命危，不過南韓情報當局卻表示金正恩健康並無異樣，而衛星相片也偵測到金正恩專用列車開往東岸城市元山，指出可能是金正恩為了躲避平壤疫情才待在元山的別墅。

▲▼金正恩,北韓,朝鮮,元山,專用列車（圖／路透社）

▲金正恩專用列車被衛星偵測到停留在元山。（圖／路透社）

北韓官煤連續數十日未有動靜，加上南韓在野黨「國民力量」出身自脫北者的國會議員太救民、池成浩大膽預測金正恩99%以上機率死亡，甚至傳出北韓正準備金正恩喪禮、舉辦大型閱兵儀式，整件事更撲朔迷離。

不過到了5月2日，官媒才終於公開前日金正恩視察順川磷肥料廠剪綵，一旁還有金與正陪同，正式破除金正恩的死亡謠言，先前預言金正恩死亡的我國通靈大師沈嶸這才改口，「北韓太高深莫測」。

▲▼神隱20天後，北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／達志影像／美聯社）

▲神隱20天後，北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／達志影像／美聯社）

此後金正恩又持續神隱21天，直到5月24日才終於召開黨中央軍委會擴大會議，商議如何增強核武能力。

到了6月，金與正以南韓空飄反北韓氣球傳單為由震怒，不僅派軍隊進駐前線、還透過官煤猛烈砲轟南韓，甚至不惜於該月16日炸毀造價昂貴的開城兩韓聯辦，此時金正恩幾乎噤聲，內部也證實金正恩壓力炸鍋，直到該月24日才在軍委會上決定暫停對南韓採取軍事行動的計畫。

之後，北韓在暑期連續經歷梅雨、颱風襲擊，各地降下史詩級暴雨，淹沒農田與民宅，金正恩下令動員平壤黨員赴各地進行修復工作，並於8月7日親自駕駛豪華休旅車至黃海北道銀波郡大青里視察災區與災民。

▲▼金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

至9月，北韓軍警誤殺南韓一名疑似欲投誠的公務員，並將之焚屍，為安撫南韓各界的怒火，金正恩罕見大動作致函青瓦台道歉，而文在寅也給予其正面評價。之後傳出金正恩對全國下封口令，勿討論此事。

10月10日，金正恩一反常態在凌晨舉行勞動黨75周年慶典禮與閱兵儀式，除了親自上台發表20多分鐘談話，閱兵儀式上還公開新型洲際彈道飛彈、新型潛射飛彈。

黨慶之後，金正恩便著眼於國內經濟發展與防疫工作，並下令全國投入「80天戰鬥」，為明年1月的全代會做準備。

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