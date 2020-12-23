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20歲男爽中頭獎2億！5年「吃遍2萬間高級餐廳」全花光...驚曝原因

男生,電腦,上班族,工作。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲男子20歲時中了頭獎，獎金竟然全部拿來「吃美食」。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

實習記者周依儒／綜合報導

如果中了彩券頭獎，你會怎麼利用這天賜的一大筆獎金呢？日本一名男子在20歲時，曾幸運中了2億日元（約新台幣5449萬元）的彩券大獎，當時他沒有告訴任何人，而是把獎金全部拿去吃美食，花了5年時間吃遍2萬間餐廳，把錢全部花光了。

根據日媒報導，現年41歲、在日本擁有「天才美食家」稱號的「來栖けい」，2004年曾出版過《美食之王》的食評書，書內記錄了上百間高水準西餐廳和菜色，當時這本書大賣，他也因此聲名大噪。不過2004年這本書出版時，來栖けい的年紀僅25歲，因此讓不少人質疑，一個大學畢業沒多久的學生，哪來這麼多錢到處吃高級餐廳？

來栖けい近日受邀上電視節目《じっくり聞いタロウ》，公開了自己隱瞞多年、為何能吃遍2萬間餐廳的驚人秘密。原來他從小就喜歡吃美食，但礙於家境普通，學生時期父母給的零用錢實在不夠，因此他只好節省其他方面的花費，只為了吃一頓美食。20歲時他獨自一人到東京玩，原本只是想買幾張當地的彩券作為紀念，但沒想到一兌獎，竟發現自己居然中了頭獎2億日圓（約新台幣5449萬元）！

▲▼美食。（圖／免費圖庫pxhere）

▲來栖けい吃了2萬間高級餐廳後，在25歲時出版了《美食之王》。（示意圖／免費圖庫pxhere）

高額獎金讓來栖けい嚇得不敢置信，去銀行兌換獎金時，銀行行員還語重心長的告訴他一定要好好運用這筆錢。不過他卻把自己中頭獎的事放在心裡，沒有告訴任何人。來栖けい表示，中獎的事他連親生父母都隱瞞了，所以他就把這筆錢拿去到處吃東西，他每天可以吃下多達10公斤的食物！

5年過後，來栖けい總算把獎金全部「吃完了」，只留下了自己5年前在東京的存款200萬日圓（約新台幣54萬），而5年時間累計下來他一共跑了2萬多間餐廳，數量非常驚人。他也透露，自己曾在餐廳內點了20萬日圓（約新台幣54500元）的頂級牛肉和20萬的魚鰭，一餐下來共花40萬日圓（約新台幣10.1萬）。

來栖けい表示，在吃過這麼多高檔的美食後，他頓悟出「最好吃的食物其實都是用最簡單的烹飪方式處理新鮮食材」，現在他對食物的慾望已經麻痺了，不過他也利用僅存的儲蓄，在東京澀谷的高級地段開了一間法式餐廳，獲得老饕們的極高評價。

▼影片18：15分處。（影片取自youtube，如遭刪除請見諒。）

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